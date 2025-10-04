La Juve allo Stadium, Mr Darcy a Roma: Allegri, la domenica col cuore a metà

Prima domenica di ottobre all’ Ippodromo Capannelle con un convegno di galoppo che apre le porte a un autunno sempre più ricco di corse affascinanti e di selezione. Gli obiettivi romani sono chiari e scritti nel calendario: il 26 ottobre con un'attesissima giornata con cinque Listed Races , solo un antipasto del classicissimo Roma Champions Day in programma domenica 2 novembre . Ma l’entusiasmo degli appassionati è rivolto soprattutto al prossimo weekend dedicato al trotto: sabato 11 ottobre con i Criterium, domenica 12 invece con il 98° Derby Italiano del Trotto , le Oaks e il Gran Premio Turilli . Un fine settimana imperdibile da segnare sul calendario fin d’ora.

Allegri diviso tra Juve-Milan e ippica

Tornando alla strettissima attualità, questa domenica 5 ottobre ci propone molti spunti in vista delle grandi corse autunnali. Quattro condizionate classiche con i premi Le Marmore, Spanevin, Cavaliere d'Arpino e Siberian Express, due debuttanti sul miglio in pista grande e un classico "handicappone" di fine giornata per un totale di sette corse. Il Premio Le Marmore, condizionata sui 1.800 metri per i due anni è il classico esame per i giovani che intravedono in questa corsa un trampolino verso il Berardelli G3, e magari iniziare a sognare il Derby edizione 2026. Occhi puntati su Earth Fire che non vince dal debutto ma ha sempre trovato lungo la sua strada grandi cavalli come Supreme Winner, Lethal Emperor e Milos. Interessante la scelta di Dario Di Tocco di montare Chayton, visto molto bene nella vittoria milanese in maiden.

Il Premio Spanevin, altra condizionata, richiama a raccolta alcuni dei migliori miler anziani che abbiamo in Italia e che puntano al Ribot G3. Si rivede Mordimi che ha passato un'ottima primavera con il secondo posto nel Presidente della Repubblica, ma anche Mr Darcy (torna all’Ippodromo Capannelle il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri, vincitore proprio a Roma del prestigioso Premio Ribot nel 2024), Tawang, appena rientrato dopo lungo stop e visto subito in formissima, e tutti gli altri vecchi leoni pronti a fare lo sgambetto. Interessante anche il Premio Cavaliere D'Arpino, condizionata per i tre anni sul miglio. Kabir, eterno secondo in primavera, potrebbe esplodere definitavamente questa stagione, ma gli avversari sono agguerriti: Shimmy Jimmy, Lost President, Madram, e ancora il castrone Kwara rivisto alla grande a Roma. Chiude il poker di condizionate il Premio Siberian Express per gli anziane sui 2.200 metri. The Tweed al rientro si è presentato subito bene. Si rivede il beniamino romano Soligo dopo il tris di piazzamenti in listed, che potrebbe essere subito fresco al rientro.

Le corse per pony con i bambini

La giornata sarà arricchita da due corse pony per la prima tappa del Campionato Nazionale di Mini galoppo – Regione Lazio. Protagonisti saranno bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, provenienti dai circoli ippici Pony Academy, Cavallo di legno e Horseland prato del mare, che hanno ottenuto l’accesso grazie agli stage di mini galoppo. Sono previste due corse pony: una dopo la prima corsa per la categoria A e una dopo la seconda per la categoria B, entrambe sulla distanza di 400 metri della pista all weather. Questo progetto è reso possibile dalla collaborazione tra Asi Sport Equestri, Grande Ippica Italia e l'Ippodromo Capannelle, che hanno lavorato in sinergia per creare un circuito di corse pony. Inizio corse ore 14.30. Ultima corsa ore 18.18.