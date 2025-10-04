Juve, la probabile formazione col Milan: Tudor tra ritorni e sorprese in attacco

Per la Juve è il momento di ritrovare il feeling con i tre punti. E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. "Poca onestà e cultura nelle analisi", Tudor ha difeso la prima squadra, elogiando le ultime prestazioni al di là del risultato. L'allenatore ora dovrà valutare tanti aspetti per decidere l'undici titolare contro i rossoneri e in particolare dovrà sciogliere i nodi intorno a Bremer e Thuram. Dopo la rifinitura il tecnico avrà sicuramente le idee più chiare e risolverà anche gli ultimi ballottaggi.