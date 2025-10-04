Juve, la probabile formazione col Milan: Tudor tra ritorni e sorprese in attacco

Per la Juve è il momento di ritrovare il feeling con i tre punti. E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. "Poca onestà e cultura nelle analisi", Tudor ha difeso la prima squadra, elogiando le ultime prestazioni al di là del risultato. L'allenatore ora dovrà valutare tanti aspetti per decidere l'undici titolare contro i rossoneri e in particolare dovrà sciogliere i nodi intorno a Bremer e Thuram. Dopo la rifinitura il tecnico avrà sicuramente le idee più chiare e risolverà anche gli ultimi ballottaggi.
Torna Di Gregorio, Bremer in dubbio
Tra i pali ci sarà Di Gregorio dopo il riposo contro il Villarreal in Champions League. In difesa Tudor si riserva qualche dubbio, a partire da Bremer. Il difensore brasiliano ha lavorato a parte e l'allenatore bianconero è in attesa dell'ultima rifinitura per valutare la sua disponibilità, come ha spiegato in conferenza stampa. Se non dovesse farcela, sarà di nuovo Gatti a giocare al centro della difesa con Kalulu e Kelly come braccetti. Se invece Gleison dovesse dare delle risposte positive, Kalulu potrebbe giocare a tutta fascia per dare più equilibrio alla squadra o partire dalla panchina.
Certezza Locatelli, nodo Thuram
Locatelli contro il Villarreal è stato tra i migliori, specialmente nella gestione del possesso e in interdizione. E contro il Milan dovrebbe scendere in campo da capitano in un match da ex. Al suo fianco Tudor spera di schierare Thuram, che ieri ha lavorato parzialmente con il gruppo. Anche per lui sarà decisiva la rifinitura. Se non dovesse farcela, dovrebbe giocare uno tra McKennie e Koopmeiners, reduce da una pessima partita in Champions League. Sulla sinistra non dovrebbero esserci dubbi, con Cambiaso pronto a giocare titolare, mentre sulla destra c'è qualche nodo da sciogliere: Joao Mario è il favorito se Kalulu dovesse giocare da braccetto (con Bremer probabilmente in panchina).
La scelta in attacco, riecco Conceicao
Yildiz è il leadere tecnico della Juve e di lui Tudor non si priva: il turco sarà sulla trequarti. A fargli compagnia probabilmente sarà Conceicao, che in Champions League ha cambiato totalmente l'andamento della partita contro il Villarreal. Mentre per il numero 9, l'allenatore bianconero dovrà compiere una scelta importante. David ha steccato nella scorsa gara e potrebbe lasciare spazio a Vlahovic o Openda, con il serbo che al momento parte in vantaggio.
Juventus (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.
Ballottaggi: Bremer/Joao Mario (con il brasiliano in campo, il portoghese potrebbe andare in panchina, con Kalulu a tutta fascia), Thuram/Koopmeiners/McKennie, Vlahovic/Openda/David.
