Juve, la formazione ufficiale col Milan: Tudor se la gioca così

Per la Juve è il momento di ritrovare il feeling con i tre punti. E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. "Poca onestà e cultura nelle analisi", Tudor ha difeso la prima squadra, elogiando le ultime prestazioni al di là del risultato. L'allenatore ora dovrà valutare tanti aspetti per decidere l'undici titolare contro i rossoneri. La lista dei convocati ha sciolto i dubbi su Bremer e Thuram: il brasiliano è assente e Igor ha scelto di convocare Pedro Felipe dalla Next Gen (prima volta tra i grandi), mentre il francese ha recuperato ed è a disposizione.
Torna Di Gregorio, sorpresa Rugani
Tra i pali ci sarà Di Gregorio dopo il riposo contro il Villarreal in Champions League. In difesa Tudor cambia le carte in tavola rispetto all'ultima trasferta europea: Gatti e Kelly braccetti e la novità è Rugani all'esordio stagionale dal 1' al centro della difesa.
Certezza Locatelli, Thuram in panchina
Locatelli contro il Villarreal è stato tra i migliori, specialmente nella gestione del possesso e in interdizione. E contro il Milan dovrebbe scendere in campo da capitano in un match da ex. Al suo fianco Tudor è costretto a rinunciare ancora una volta a Thuram nonostante il lavoro parziale con il gruppo di ieri e la convocazione ufficiale. Al suo posto dal 1' c'è ancora McKennie. Koopmeiners, dunque, in panchina dopo l'ennesima pessima partita in Champions. Sulla sinistra nessun dubbio, con Cambiaso titolare. Sul lato destro invece riecco Kalulu a tutta fascia, con Joao Mario pronto a subentrare a gara in corso ancora una volta.
La scelta in attacco, riecco Conceicao
Yildiz è il leadere tecnico della Juve e di lui Tudor non si priva: il turco sarà sulla trequarti. A fargli compagnia ci sarà Conceicao, che in Champions League ha cambiato totalmente l'andamento della partita contro il Villarreal. Confemato dall'inizio anche David, fermo a un gol stagionale con i bianconeri (all'esordio). Vlahovic, che sembrava potesse partire titolare, si riaccomoda in panchina (così come Openda) per tornare ad essere una soluzione pericolosa a gara in corso.
Juventus (3-4-2-1), formazione ufficiale: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David. Allenatore: Tudor.
