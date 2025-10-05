Juve, la formazione ufficiale col Milan: Tudor se la gioca così

Per la Juve è il momento di ritrovare il feeling con i tre punti. E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot. "Poca onestà e cultura nelle analisi", Tudor ha difeso la prima squadra, elogiando le ultime prestazioni al di là del risultato. L'allenatore ora dovrà valutare tanti aspetti per decidere l'undici titolare contro i rossoneri. La lista dei convocati ha sciolto i dubbi su Bremer e Thuram: il brasiliano è assente e Igor ha scelto di convocare Pedro Felipe dalla Next Gen (prima volta tra i grandi), mentre il francese ha recuperato ed è a disposizione.