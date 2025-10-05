Tudor, come sta Zhegrova e Allegri-Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho"

Manca sempre meno al fischio d'inizio tra Juve e Milan. Una sfida che sa di storia, ma una storia nella storia è sicuramente rappresentata dal ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, da avversario. Eppure per il tecnico bianconero Igor Tudor non c'è spazio per i sentimentalismi, l'obiettivo è "fare una partita di livello". D'altronde lui se ne intende di sfide con i rossoneri, visti i tanti match vissuti da giocatore.
Juve-Milan, parla Tudor
Tudor ha parlato della sfida ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande gara, arriva il Milan: in casa nostra vogliamo fare una prova di livello. Sfide col Milan nella mia carriera da calciatore? Tante emozioni, tanti gol, tante belle partite e tanto fascino: bei momenti, spesso abbiamo fatto bene contro di loro (sorride, ndr). Mi aspetto una bella sfida, poi l’inizio di stagione è stato fatto di grandi gare, il calendario ha portato partite di livello in poco tempo: in Champions, ma anche in campionato con Inter, Atalanta e ora Milan. Bisogna fare bene, con grande concentrazione e rispetto per loro, ma anche consapevolezza sui nostri mezzi”.
Sui singoli: “Se Bremer e Thuram sono impiegabili dall’inizio? Sì, poi decideremo per la formazione. Conceicao? Cisco giocatore importante. Sempre stato titolare, chiaro che non era in grado di giocare 90’ dopo l’infortunio e i 70’ di Verona. C’era l’idea di farlo giocare un tempo col Villarreal e abbiamo scelto di schierarlo nel secondo. Stavolta parte dall’inizio perché è un giocatore importante, sperando possa far bene come in Champions. Zhegrova sta lavorando bene, ha sue problematiche su cui stiamo lavorando: fermo da un anno, si sta impegnando, ci darà una mano”.
Allegri e la... giacca
A Torino tornerà Allegri, da avversario: “Quanto si sente ancora la sua presenza nel contesto Juve, per quello che ha lasciato? Non lo so, un allenatore che è stato tanti anni qua vuol dire che ha fatto un buon lavoro e che è allenatore di livello. La storia parla per lui, coi trofei vinti: lo apprezzo come tecnico e come persona. Chi lancerà prima la giacca? Io non la metto… (ride, ndr)”.
Infine su Modric, che stasera troverà da avversario: “Ne abbiamo parlato tanto, qualcosa che per il nostro popolo non succederà più. Un croato che vince il Pallone d’Oro, fortissimo sotto tutti i punti di vista. Una meraviglia vederla in campo, anche a quest’età dove sta cosi bene. A 40 anni giocare a questi livelli non si è mai visto nel calcio. Ci conosciamo, abbiamo giocato insieme in nazionale: un grande in tutti i sensi”.
Tudor: "Ci manca qualche vittoria, cosa mi preoccupa? Tutto e niente"
In conferenza stampa, poi, Tudor si era così espresso sulle recenti prestazioni della Juventus: "Manca qualche vittoria e nel calcio sappiamo che quando arriva il risultato si fa un'analisi e quando si perde un'altra. Io da allenatore però non devo fare così". E sulla partita con il Milan: "Cosa manca e cosa ci vuole contro il Milan? Non vedo differenze particolari con loro, il campo farà vedere chi è più forte. Loro hanno il vantaggio che hanno giocato la scorsa domenica".
E poi ancora sulle ultime partite e i troppi gol subiti: "Mi preoccupano i gol subiti i nello stesso modo? Mi preoccupa tutto e niente, vivo dell'attenzione quotidiana sulla mia squadra. Se abbiamo giocatori di oltre 30 anni si può migliore la gestione della partita. Ma in generale non esiste mai una partita sola, ci sono sempre partite nelle partite. A volte si fanno tante domande sul perché di alcune cose, ma io non so sempre perché".
"Pareggi? Il risultato dipende da tanti fattori"
L'allenatore, poi, si è soffermato sui risultati arrivati nelle ultime partite e i troppi pareggi: A me queste analisi dei filotti delle partite interessano zero. Io ho visto la squadra che sta bene. Il risultato dipende da tanti fattori. Se siamo stati poco concreti? Questo si può vedere anche in modo positivo. Io voglio che tutti contribuiscano, vorrei i gol e assist dei quinti, dei mediani, vorrei non prendere gol dai calci piazzati".
Poi, ancora sulla partita con il Milan e sull'atteggiamento in campo che deve avere la squadra: "Priorità? A me interessa tutto. Se hai i giocatori più tecnici viene più facile fare i passaggi. Poi si vince anche con la voglia di non concedere nulla, riaggressione, difesa della porta, un buon attacco. Io provo ad aiutare tutti i miei giocatori, dipendo da loro e voglio bene a tutti. Voglio tenerli pronti, lavorare sulle debolezze ed esaltare punti di forza".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Manca sempre meno al fischio d'inizio tra Juve e Milan. Una sfida che sa di storia, ma una storia nella storia è sicuramente rappresentata dal ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, da avversario. Eppure per il tecnico bianconero Igor Tudor non c'è spazio per i sentimentalismi, l'obiettivo è "fare una partita di livello". D'altronde lui se ne intende di sfide con i rossoneri, visti i tanti match vissuti da giocatore.
Juve-Milan, parla Tudor
Tudor ha parlato della sfida ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande gara, arriva il Milan: in casa nostra vogliamo fare una prova di livello. Sfide col Milan nella mia carriera da calciatore? Tante emozioni, tanti gol, tante belle partite e tanto fascino: bei momenti, spesso abbiamo fatto bene contro di loro (sorride, ndr). Mi aspetto una bella sfida, poi l’inizio di stagione è stato fatto di grandi gare, il calendario ha portato partite di livello in poco tempo: in Champions, ma anche in campionato con Inter, Atalanta e ora Milan. Bisogna fare bene, con grande concentrazione e rispetto per loro, ma anche consapevolezza sui nostri mezzi”.
Sui singoli: “Se Bremer e Thuram sono impiegabili dall’inizio? Sì, poi decideremo per la formazione. Conceicao? Cisco giocatore importante. Sempre stato titolare, chiaro che non era in grado di giocare 90’ dopo l’infortunio e i 70’ di Verona. C’era l’idea di farlo giocare un tempo col Villarreal e abbiamo scelto di schierarlo nel secondo. Stavolta parte dall’inizio perché è un giocatore importante, sperando possa far bene come in Champions. Zhegrova sta lavorando bene, ha sue problematiche su cui stiamo lavorando: fermo da un anno, si sta impegnando, ci darà una mano”.