Tudor, come sta Zhegrova e Allegri-Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho"

Juve-Milan, parla Tudor

Tudor ha parlato della sfida ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande gara, arriva il Milan: in casa nostra vogliamo fare una prova di livello. Sfide col Milan nella mia carriera da calciatore? Tante emozioni, tanti gol, tante belle partite e tanto fascino: bei momenti, spesso abbiamo fatto bene contro di loro (sorride, ndr). Mi aspetto una bella sfida, poi l’inizio di stagione è stato fatto di grandi gare, il calendario ha portato partite di livello in poco tempo: in Champions, ma anche in campionato con Inter, Atalanta e ora Milan. Bisogna fare bene, con grande concentrazione e rispetto per loro, ma anche consapevolezza sui nostri mezzi”.

Sui singoli: “Se Bremer e Thuram sono impiegabili dall’inizio? Sì, poi decideremo per la formazione. Conceicao? Cisco giocatore importante. Sempre stato titolare, chiaro che non era in grado di giocare 90’ dopo l’infortunio e i 70’ di Verona. C’era l’idea di farlo giocare un tempo col Villarreal e abbiamo scelto di schierarlo nel secondo. Stavolta parte dall’inizio perché è un giocatore importante, sperando possa far bene come in Champions. Zhegrova sta lavorando bene, ha sue problematiche su cui stiamo lavorando: fermo da un anno, si sta impegnando, ci darà una mano”.