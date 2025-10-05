Bremer no, il suo erede sì: nei convocati Juve col Milan c'è una prima volta. La scelta su Thuram

La Juve riceve il Milan a Torino nel sesto turno di Serie A . Una partita molto importante per la formazione bianconera di Tudor, che cerca di tornare al successo dopo quattro pareggi di fila tra campionato e Champions League . La Vecchia Signora vuole ritrovare i tre punti e chiudere con una vittoria il ciclo di partite prima della sosta per le nazionali. Tudor ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan: assente Bremer , che non ha ancora smaltito i problemi fisici. Presente, invece, Thuram , che è regolarmente inserito nelle convocazioni per il big match contro i rossoneri. Prima volta tra i convocati in prima squadra, poi, per Pedro Felipe . Ecco l'elenco completo : Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Pedro Felipe.

Pedro Felipe, prima convocazione

"Pedro Felipe ricorderà per sempre questo 5 ottobre 2025: il giovane difensore brasiliano è stato infatti convocato per la prima volta in Prima Squadra in occasione della sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium contro il Milan. Maglia numero 44 per il classe 2004 che in questo avvio di stagione, alla corte di Massimo Brambilla in Next Gen, ha iniziato a riprendersi quello che il grave infortunio al ginocchio del novembre 2024 gli aveva tolto. A metà agosto il ritorno in campo nel successo in Coppa Italia Serie C per un totale di 8 apparizioni finora - tutte dal primo minuto - e una delle quali condita dalla rete, la prima in bianconero, da tre punti nel finale di gara contro la Torres". Lo riporta il sito della Juve. Pedro Felipe, arrivato a Torino in prestito dal Palmeiras nel gennaio 2024 per poi diventare un calciatore della Juventus a titolo definitivo a febbraio 2025, è considerato il nuovo Bremer, anche per le caratteristiche fisiche e tecniche molto simili. "Fisico imponente e senso della posizione, un perno della retroguardia della seconda squadra bianconera con cui - fra tutte le competizioni - ha collezionato 26 presenze fino ad arrivare, oggi, alla prima convocazione con i più grandi" si legge sul sito ufficiale della Vecchia Signora.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE