Pagelle Juve: Conceicao il più vivo, David goffo e sfiduciato, Openda altro flop

Contro il Milan è arrivato il quinto pareggio consecutivo per la squadra di Tudor. La Juventus, dopo il 2-2 in Champions con il Villarreal, in campionato ha portato a casa solo un punto. Dal rigore sbagliato di Pulisic alla straordinaria parata di Maignan su Gatti: Juve-Milan è finita senza reti, con i rossoneri che salgono a quota 13 in classifica, seguiti dai bianconeri a quota 12. Dopo la sosta, la Juve è attesa prima dalla trasferta di Como e poi da quella a Madrid contro il Real.
Di Gregorio 6
Bravo nel rimanere su nel primo tempo sulla conclusione ravvicinata di Gimenez. Nella ripresa manda in fibrillazione il pubblico dell’Allianz con due interventi tutt’altro che impeccabili, rischiando pure di prendere gol da centrocampo. Al 90’ risponde con un intervento puntuale sulla conclusione di Leao.
Gatti 5.5
Un po’ impreciso in avvio nei suggerimenti in verticale per i compagni. Tudor lo bacchetta per tutto il primo tempo perché lo vede troppo leggero nella marcatura su Pulisic che, dal suo lato, ha il lusso di poter pensare sempre 3/4 secondi prima di smistare la palla. Quando i rossoneri lo puntano lui continua a mostrare le incertezze delle prime uscite stagionali, indietreggiando a ridosso dell’area rigore. Condotta che, alla Juve, rischia di costare cara alla mezz’ora, quando lascia Gimenez libero di concludere verso la porta di Di Gregorio. Sfortunato nella conclusione a tu per tu con Maignan che compie un miracolo respingendo la palla del potenziale 1-0 della Juve. Cresce nella ripresa, ma la gara resta insufficiente.
Rugani 6.5
Si perde Gimenez allo scadere del primo tempo, ma il messicano spedisce alto di testa. Per il resto, come contro il Real al Mondiale per Club, si rivela per distacco il più affidabile del trio difensivo bianconero. Meriterebbe più considerazione nelle rotazioni.
Kostic (41’ st) ng
Kelly 5
Inciampa con fare goffo sul Bebote, regalando il penalty sprecato poi da Pulisic. Se i rossoneri riescono ad affondare con una semplicità disarmante nell’area bianconera è per via della sue continue indecisioni. Partecipa insieme a Gatti alla frittata difensiva bianconera che al 30’ per poco non porta in vantaggio il Milan. Deve una cena a Gimenez per aver sprecato un gol già fatto. Per redimersi, prova a rendersi utile in fase offensiva con due sgroppate che, però, si rivelano fine a se stesse.
Kalulu 6.5
Quando si abbassa per aiutare i compagni a eludere la pressione dei rossoneri riesce sempre a trovare il disimpegno giusto. Sta crescendo anche in fase offensiva: dai suoi piedi nasce l’azione del potenziale 1-0 sprecata da David.
Locatelli 6
Non sempre illuminante nelle scelte, ma glielo si può concedere dal momento che lotta come un leone. Nella seconda metà di gioco disegna qualche cambio di gioco interessante e in fase di non possesso guida la pressione bianconera.
McKennie 6
Tudor, stavolta, gli concede la licenza di inserirsi con insistenza nell’area di rigore avversaria, ma Wes si rivela poco lucido quando imbeccato dai compagni. Nel primo tempo spreca almeno tre occasioni da gol. Nella ripresa alza i giri del motore.
Cambiaso 5.5
Mette una pezza recuperando in mezzo all’area un pallone sanguinoso di Pulisic per Fofana che sarebbe stato libero di concludere a tu per tu con Di Gregorio. Ma a parte questo, il discorso resta lo stesso delle ultime partite: siamo ancora lontani dalla sua miglior versione. Specie a livello offensivo, dove non riesce a incidere come potrebbe.
Conceicao 6.5
I rossoneri triplicano a più riprese la marcatura su Yildiz, e allora la Juve ne approfitta per innescare la corsa del portoghese. In avvio serve a McKennie due ottimi pallone al limite dell’area di rigore, ma l’americano si fa mangiare in entrambi i casi da Fofana. È il più vivo dei bianconeri, ma ogni tanto si intestardisce nel cercare spunti illuminanti e, infatti, perde un pallone sanguinoso che Pulisic spreca in area scivolando sul pallone.
Openda (23’ st) 5
Entra e al primo pallone toccato svirgola spedendo in corner su imbeccata di McKennie. Per il resto si fa poco vedere, scomparendo nel finale di gara.
Yildiz 6
La Juve lo cerca con insistenza, ma Fofana, Saelemaekers e Tomori lo stringono in una morsa nel tentativo di arginarne l’estro. E alla fine ci riescono. Nella ripresa il turco abbassa il raggio d’azione ed entra in partita. Eppure Tudor sceglie di sostituirlo.
Vlahovic (23’ st) 5.5
Entra con una voglia matta di riscrivere il copione di un match che - quest’anno - avrebbe potuto giocare con la maglia rossonera. Ma la retroguardia del Milan gli prende subito le misure e lui, come il resto dei compagni di reparto, finisce per affogare.
David 4
Goffo, sfiduciato, senza anima: Kalulu in avvio gli serve la palla del potenziale 1-0 ma lui calcia per terra nel senso più letterale del termine. Bisogna spettare il 40’ minuto per vedergli fare la prima sponda giusta. E pensare che era arrivato a Torino con il soprannome di Iceman... Urgono risposte e alla svelta. Soprattutto per quanto riguarda il suo contributo nella costruzione del gioco.
Thuram (23’ st) 6
Tudor lo manda in campo per aggiungere fisicità al centrocampo bianconero.
All. Tudor 5.5
Serviva una scossa decisa, per invertire il trend delle ultime settimane, eppure la Juve si è rivelata ancora a corto di soluzioni offensive. Specie se gli avversari riescono a ingabbiare uno come Yildiz, ad oggi imprescindibile. Se la Juve è riuscita a tenere la porta inviolata non è stato in virtù di chissà quale accorgimento difensivo, ma della divina provvidenza che, ieri sera, ha sorriso ai bianconeri almeno in 6 occasioni. Sarà una lunga sosta. Chissà che non porti consiglio...
