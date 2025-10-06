Pagelle Juve: Conceicao il più vivo, David goffo e sfiduciato, Openda altro flop

Contro il Milan è arrivato il quinto pareggio consecutivo per la squadra di Tudor. La Juventus, dopo il 2-2 in Champions con il Villarreal, in campionato ha portato a casa solo un punto. Dal rigore sbagliato di Pulisic alla straordinaria parata di Maignan su Gatti: Juve-Milan è finita senza reti, con i rossoneri che salgono a quota 13 in classifica, seguiti dai bianconeri a quota 12. Dopo la sosta, la Juve è attesa prima dalla trasferta di Como e poi da quella a Madrid contro il Real.