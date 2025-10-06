Il sonno di Conte, i limiti di Juve e Milan e l’ansia maggiore dei tifosi

Ammesso che non si sia addormentato già prima della fine, Antonio Conte ha serenamente preso sonno dopo Juventus-Milan, perché no, nessuna delle due squadre può insidiare le sue ambizioni di rivincere lo scudetto. Impantanate in una mediocrità tecnica terrificante e pietrificate dalla paura di perdere, le due squadre hanno svelato i loro limiti qualitativi, la ristrettezza delle soluzioni tattiche e un esiguo spessore caratteriale. Il rigore sbagliato da Pulisic e il gol mangiato da Leao da due metri pareggiano moralmente il goffo movimento di David che scivola sgraziato sul pallone del potenziale 1-0 e la paratona di Maignan su Gatti, l’efficacia del cui tiro, tuttavia, non è parsa di quelle mortali. E da quest’ultimo ragionamento si intuisce che si è tenuto conto degli errori più che delle occasioni, per dare l’idea del livello bassino dello spettacolo sportivo in campo. La classifica è ancora poco intellegibile ed è senza dubbio molto presto, ma le ambizioni del Milan (che sono state, più che altro, affibbiate ai rossonero dopo le ultime vittorie) ne escono un po’ ridimensionate.
Quinto pari di fila per la Juve
La Juventus infila il quinto pareggio consecutivo ma ha problemi più gravi rispetto al mero dato statistico intorno al quale si può ricamare, ma che non dimostra niente e spiega ancora meno. La Juventus non ha attaccanti in grado di segnare: David e Openda lasciano basiti, Yildiz non si può sempre caricare tutte la Juve sulle spalle (è giovane, ma soprattutto è evidentemente stanco, come stanco è anche Cambiaso, uno dei pochi pensanti della Juve. Non è tempo di processi, soprattutto a giocatori piombati in Italia da meno di due mesi e che soffrono di indubbi problemi di ambientamento, ma David e Openda se non sono ancora un problema per la squadra, certamente non rappresentano una soluzione. Vlahovic, dopo un inizio incoraggiante, si sta avvitando sugli standard degli ultimi quattro anni. Zhegrova è ancora un oggetto misterioso, Adzic è un ragazzo che merita calma. E così quello he doveva essere il reparto più forte della nuova Juventus, peraltro l’unico che è stato realmente rinforzato in estate con gli investimenti maggiori, è diventato il più debole nel giro di un mese e mezzo. C’è tempo perché almeno uno di tutti questi protagonisti, finora mancati, possa rovesciare questo imbarazzante ragionamento, ma intanto Tudor va avanti un punticino alla volta e la cosa potrebbe pesare nel conteggio finale.
La Juve può e deve fare di più
Esaltarsi per non aver mai perso è un po’ poco per reggere il peso delle ambizioni bianconere. La Juve può e deve fare di più. Non è colpa di Tudor, ma anche lui deve ragionare sulle ultime prestazioni. Si lamenta molto della critica, spiegando che la Juve non può tenere ritmi altissimi per novanta minuti. Ha ragione, il problema è quanto riesce a concretizzare nei momenti in cui accelera (ieri pochini, comunque) e quanti danni combina quando invece decelera. Un pareggio in casa contro il Milan non è uno scandalo (ci può stare, al di là della bruttezza della partita, la cui responsabilità è divisa al cinquanta per cento con i rossoneri), ma pesano le X contro l’Atalanta e il Verona, così come quello con il Villarreal. Insomma, il bilancio, alla seconda sosta per le nazionali, non può essere soddisfacente e quei dubbi che aleggiano sui nuovi, quelli che dovevano migliorare la qualità della rosa, rappresentano l’ansia maggiore per i tifosi. Se la Juve è quella dell’anno scorso, bisogna aspettarsi una stagione come quella dell’anno scorso, magari meno lunare nelle scelte rispetto a Motta, ma non troppo differente quanto a punti e posizione in classifica.
Altra stagione di transizione?
Serve pazienza e ancora un paio di mesi per capire se la tendenza si inverte, altrimenti il rischio è di vivere un’altra stagione di transizione senza che sia stato accresciuto il valore tecnico della rosa e siano stati fatti significativi passi avanti sotto tutti gli altri profili, a partire da quello caratteriale (chi è il leader di questa Juve?). Il Milan guarda con meno pessimismo al futuro, perché il pareggio va a chiudere un periodo comunque positivo, ma ieri non ha mostrato qualità sufficienti a stare in lotta con il Napoli e nemmeno con l’Inter. Allegri ha fatto l’Allegri, cioè quello per cui è stato amato e odiato, ma in fondo più amato, dalla sua ex tifoseria.
