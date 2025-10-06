"Ne esce meglio la Juve", "Ma devi fare la partita! Avrei fatto un casino se...": il pensiero a Dazn

Da una parte il quinto pareggio consecutivo per la Juventus tra Serie A e Champions. Dall'altra la frenata del Milan, che dopo 4 vittorie di fila in campionato lascia Napoli e Roma da sole in vetta alla classifica. Lo 0-0 tra bianconeri e rossoneri ha chiuso la sesta giornata prima della sosta per le nazionali. Chi ne esce meglio? "La Juve, perché aveva più da perdere e ha subito l'occasione migliore", ha detto a Fuoriclasse, postpartita di Dazn, Massimo Ambrosini, ricordando il rigore sbagliato da Pulisic. "Anche la Juve ha avuto la grossa occasione di Gatti, ma nel complesso il Milan ha tirato di più e ha più rimpianti", ha aggiunto. Secondo Alessandro Matri "ha prevalso la paura di perdere".