Cambiaso e la differenza da Motta: "Juve, ora di più". Nuovo Kalulu: "Tra due mesi..."

"Nello spogliatoio c'è entusiasmo". Chiaro il pensiero di Andrea Cambiaso al termine di Juve-Milan, dopo cinque pareggi consecutivi per la squadra guidata da Igor Tudor. L'esterno azzurro, nel post match, sembra essere sicuro delle potenzialità della squadra: "Siamo consapevoli di aver fatto cinque pareggi di fila anche se sono stati diversi tra loro. Bisogna andare avanti, dobbiamo volerlo e trascinarlo questo entusiasmo". Poi, sull'andamento della partita e sulla preparazione di Allegri, Andrea ha aggiunto: "Non mi aspettavo nulla di diverso, conosco il mister e sapevo sarebbe stato uno Juve-Milan bloccato come negli ultimi anni. Offensivamente potevamo creare di più, ci abbiamo provato ma non ce l'abbiamo fatta".
"Milan solido, ma anche noi..."
Cambiaso ha poi dichiarato: "Il Milan ha raggiunto grande solidità difensiva, ma anche noi abbiamo fatto bene dietro. Davanti potevamo fare di più, creare superiorità sugli esterni ma non ci siamo riusciti".Infine, un parere sulle differenze con lo scorso anno quando a condurre i bianconeri, per quasi tutta la stagione, c'era Motta con cui il rapporto non era più dei migliori: "Entusiasmo? Ce n'è più dell'anno scorso, il gruppo è cambiato ma non così tanto. Siamo più affiatati, c'è più voglia di giocare insieme. Dobbiamo portare questo entusiasmo fino in fondo a prescindere dai risultati".
Il commento di Kalulu
Dopo la partita è intervenuto anche Kalulu, anche ieri schierato come esterno a tutta fascia e protagonista del potenziale assist malamente sprecato da David nel secondo tempo. Proprio sul ruolo che gli ha ritagliato Tudor Pierre ha dichiarato: "Ognuno ha le sue preferenze, io ho l'obiettivo di essere il più completo possibile, di conseguenza avendo giocato tanto tempo come difensore centrale punto a migliorare come esterno. Magari tra uno o due mesi mi preferirete più come esterno che come difensore". Poi, sull'andamento del match: "È stata una partita complicata, abbiamo giocato contro una rivale fortissima che veniva da cinque vittorie. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni e anche loro potevano segnare. Non siamo soddisfatti del punto preso ma siamo obbligati a prendercelo. Siamo concentrati per la prossima partita".
L'obiettivo Juve e il Milan
Quando gli viene chiesto dell'obiettivo stagionale Kalulu non ha dubbi: "È quello di restare in alto, poi risponde il mister. È una stagione ancora molto lunga". E un parere sul Milan: "È sempre delicato parlare degli avversari, perché non sono dentro il loro gruppo e non conosco le loro strategie. Non hanno le coppe europee, quindi possono risultare più freschi rispetto agli altri. E difensivamente sono molto attenti e hanno tanta qualità offensiva con giocatori che possono fare la differenza". Infine, un commento sull'andamento del campionato: "Io preferisco un campionato così dove non c'è una favorita. Tutte le partite sono belle da vedere, non sai chi può vincere. In questo momento della stagione è tutto aperto".
