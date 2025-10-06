Cambiaso e la differenza da Motta: "Juve, ora di più". Nuovo Kalulu: "Tra due mesi..."

Il commento di Kalulu

Dopo la partita è intervenuto anche Kalulu, anche ieri schierato come esterno a tutta fascia e protagonista del potenziale assist malamente sprecato da David nel secondo tempo. Proprio sul ruolo che gli ha ritagliato Tudor Pierre ha dichiarato: "Ognuno ha le sue preferenze, io ho l'obiettivo di essere il più completo possibile, di conseguenza avendo giocato tanto tempo come difensore centrale punto a migliorare come esterno. Magari tra uno o due mesi mi preferirete più come esterno che come difensore". Poi, sull'andamento del match: "È stata una partita complicata, abbiamo giocato contro una rivale fortissima che veniva da cinque vittorie. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni e anche loro potevano segnare. Non siamo soddisfatti del punto preso ma siamo obbligati a prendercelo. Siamo concentrati per la prossima partita".