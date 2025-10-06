Tutti i convocati della Juve per le sfide di ottobre verso il Mondiale

Saranno tredici i giocatori della Juventus impegnati nei prossimi giorni con le rispettive nazionali. Un vero e proprio giro del mondo in bianconero, che vedrà gli uomini di mister Tudor dividersi tra Europa e Nord America per affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026 – in programma tra Stati Uniti, in Messico e in Canada – e alcune amichevoli di lusso. Un’occasione per molti di ritrovare lucidità fuori da Torino, ma anche un banco di prova importante in vista delle prossime sfide (il 19 ottobre contro il Como e poi il big match di Madrid contro il Real, il 22) dove la Juve ritroverà gran parte dei suoi giocatori reduci da esperienze e responsabilità diverse, ma con un obiettivo comune: tornare alla Continassa pronti a terminare la serie di cinque pareggi consecutivi.

Dall’Italia al Canada: tutti i convocati bianconeri

Le nazionali aprono una nuova parentesi nel calendario e la Juventus vedrà partire ben tredici dei suoi interpreti. In Europa, spiccano gli azzurri Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli, convocati dall’Italia per le sfide di qualificazione contro Estonia e Israele. In Francia, Khephren Thuram affronterà Azerbaijan e Islanda, mentre Teun Koopmeiners convocato dal CT Koeman in extremis dopo il forfait di Quinten Timber, se la vedrà contro Malta e Finlandia. In Belgio, Lois Openda incrocerà Macedonia del Nord e Galles, e nel Portogallo di Francisco Conceição ci saranno le sfide con Irlanda e Ungheria. Spazio anche alla Serbia, con la coppia Kostic–Vlahovic impegnata contro Albania e Andorra, e al Kosovo di Edon Zhegrova, che se la vedrà con Slovenia e Svezia. Tra i più giovani, Vasilije Adzic difenderà i colori del Montenegro contro Isole Faroe e Liechtenstein, mentre Kenan Yildiz sarà protagonista con la Turchia nelle sfide contro Bulgaria e Georgia. Fuori dal continente, invece, Jonathan David vestirà la maglia del Canada per due amichevoli di lusso contro Australia e Colombia, cercando di ritrovare un po' della serenità smarrita, mentre Weston McKennie farà altrettanto con gli Stati Uniti, affrontando Ecuador e ancora Australia.

Un calendario fitto: ecco tutte le partite

Il programma si apre giovedì 9 ottobre con Isole Faroe-Montenegro e Malta-Olanda, entrambe alle 20:45. Il giorno successivo, venerdì 10, sarà la volta di Belgio-Macedonia del Nord, Francia-Azerbaijan e Kosovo-Slovenia. Sabato 11 sarà la giornata più intensa: alle prime ore italiane spazio alle amichevoli Canada-Australia (1:30) e Stati Uniti-Ecuador (2:30), poi in serata le qualificazioni con Portogallo-Irlanda, Estonia-Italia, Serbia-Albania e Bulgaria-Turchia, tutte alle 20:45. Domenica 12 toccherà all’Olanda, impegnata contro la Finlandia (18:00), mentre lunedì 13 sarà ricco di incroci: Montenegro-Liechtenstein (18:00), Galles-Belgio, Islanda-Francia e Svezia-Kosovo (tutte alle 20:45). Martedì 14 ottobre l’Italia tornerà protagonista contro Israele, con fischio d’inizio alle 20:45, stessa ora per Portogallo-Ungheria, Andorra-Serbia e Turchia-Georgia. Chiusura mercoledì 15, quando il Canada sfiderà la Colombia (2:00) e gli Stati Uniti affronteranno nuovamente l’Australia (3:00). Una settimana densa di impegni per i bianconeri, che rappresenteranno la Juventus in ogni angolo del mondo.