Juve, il calendario di Serie A fino alla 22ª giornata: Tudor sfida Conte... due volte

Date e orari in campionato per i bianconeri fino al terzo turno del girone di ritorno: doppio confronto col Napoli
3 min
La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle gare di campionato dalla 13esima alla 22esima. Gare in cui la Juve, che in queste prime giornate ha già sfidato big come Inter, Atalanta e in ultimo Milan, avrà altre sfide ad alta quota. In questo lasso di tempo i bianconeri di Igor Tudor, visto il calendario asimmetrico, sfideranno ben due volte il Napoli di Antonio Conte: la prima, nella 14esima giornata, il 7 dicembre alle 20.45. Poi alla terza di ritorno domenica 25 gennaio alle 18.

Juve, il calendario di Serie A dalla 13esima alla 22esima

Di seguito le gare che attendono la Juve da fine novembre a fine gennaio:

13ª giornata | Juventus-Cagliari -> sabato 29 novembre, ore 18:00;
14ª giornata | Napoli-Juventus -> domenica 7 dicembre, ore 20:45;
15ª giornata | Bologna-Juventus -> domenica 14 dicembre, ore 20:45;
16ª giornata | Juventus-Roma -> sabato 20 dicembre, ore 20:45;
17ª giornata | Pisa-Juventus -> sabato 27 dicembre, ore 20:45;
18ª giornata | Juventus-Lecce -> sabato 3 gennaio, ore 18:00;
19ª giornata | Sassuolo-Juventus -> martedì 6 gennaio, ore 20:45;
20ª giornata | Juventus-Cremonese -> lunedì 12 gennaio, ore 20:45;
21ª giornata | Cagliari-Juventus -> sabato 17 gennaio, ore 20:45;
22ª giornata | Juventus-Napoli -> domenica 25 gennaio, ore 18:00.

