Juve, il calendario di Serie A fino alla 22ª giornata: Tudor sfida Conte... due volte

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle gare di campionato dalla 13esima alla 22esima. Gare in cui la Juve, che in queste prime giornate ha già sfidato big come Inter, Atalanta e in ultimo Milan, avrà altre sfide ad alta quota. In questo lasso di tempo i bianconeri di Igor Tudor, visto il calendario asimmetrico, sfideranno ben due volte il Napoli di Antonio Conte: la prima, nella 14esima giornata, il 7 dicembre alle 20.45. Poi alla terza di ritorno domenica 25 gennaio alle 18.