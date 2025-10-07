“David e Openda non sono attaccanti, Koopmeiners è infortunato? Sembra la Juve di Motta”

TORINO - Il mugugno della piazza, la sensazione di insoddisfazione, la certezza di dover fare meglio. E la Juve, che resta la Juve, che fatica però a fare la Juve. Soprattutto perché non vince, a prescindere da quanto e come riesca a convincere. Franco Causio ha vissuto 446 partite con quella maglia: ne conosce il peso, ne trasmette la storia. E a qualche ora di distanza dalla sfida anonima con il Milan, è ancora perplesso: "Come andiamo? Io sarei stato meglio se non avessi visto la partita ieri sera...". Il sorriso è amaro, la battuta è giusta. E la sensazione è generale: serve altro per restare fedeli ai propri obiettivi, specialmente a quelli che lo stemma impone.
Franco Causio, che sensazioni ha avuto subito dopo la partita? "Che bisogna cambiare. Purtroppo ciò che mi ha lasciato la gara non ha molti aspetti positivi. Serve fare qualcosa di più, e presto".
Ma ha trovato una spiegazione a tutti questi pareggi? "Beh, non c’è chi ti fa gol davanti".
Dunque mancano le reti, fondamentalmente. "Non solo: bisogna costruire il gioco. Fare di più. Verticalizzare".
E adesso ci sono gli uomini per farlo? "No, non c’è chi ti cambia la partita. O almeno non come una volta. Ricordo Vidal e Marchisio nelle squadre allenate da Conte e Allegri, erano incastrati in quel centrocampo insieme a Pirlo, uno che non ha bisogno di presentazioni. Ma quella Juventus aveva inoltre giocatori formidabili, di carattere. Pogba, per esempio. Tevez era simbolico".
E ora invece fa fatica a impostare il gioco. "Adesso questi giocatori non ci sono. In pochi sono all’altezza della Juventus. Per questo bisogna ricostruire tutto, e ci vuole tempo".
Il grande dubbio, emerso pure tra i tifosi: la Juve, per lei, è quella dell’altra sera o c’è dell’altro? "Pareggite o meno, se la Juventus è quella squadra lì, allora deve capire che serve di più. A partire da un gioco più verticale".
Dall’allenatore alla squadra: manca coraggio? "No, per me non è una questione di coraggio. Si tratta di responsabilità. Di come un giocatore arriva successivamente a scendere in campo. Di cosa succede durante l’allenamento: non ho alcun dubbio sul fatto che i ragazzi diano il massimo, sono sicuro che seguano Tudor. Poi però qualcosa non quadra".
Il paragone col passato
Citava giocatori straordinari. Che differenza c’è rispetto a quella Juve lì? "Si parlava di calciatori, appunto. Di qualità individuali. E di un certo livello. Ai miei tempi, c’erano Causio, Bettega, Tardelli e Scirea".
Poi è arrivata l’era di Marcello Lippi. "Sì, e metto anche quella di Capello, poco dopo. Prima di tornare agli ultimi anni, quelle delle vittorie appunto di Conte e di Allegri. Queste squadre avevano un punto enorme in comune, pur chiaramente essendo diverse tra di loro: facevano la differenza con i calciatori in campo, perché avevano campioni di livello assoluto".
Più pragmaticamente: quale sarebbe la soluzione a questo punto? "Ricostruire. Devi farlo. Dovresti rifare la squadra. Però non vedo elementi in giro, oggi, che possano dare qualcosa di diverso".
Dunque si può ricorrere al mercato. "Sì, ma quelli da prendere costano, e tanto. Occorrerebbe tirare fuori qualcosa di diverso, un guizzo, un’opportunità. Oppure spendere ancora una volta. Non so onestamente quanto possa fare la società. A prescindere, lo ripeto: sono i giocatori che fanno una formazione, non è la dirigenza o l’allenatore. Se non ne hai a disposizione qualità, non vinci".
Dalle difficoltà di Thiago Motta a quelle che sta incontrando adesso Tudor: dopo un anno non è cambiato nulla? "Ecco, mi sembra di essere tornato proprio agli inizi di Thiago Motta. Faceva giocare i suoi calciatori in tanti modi, a volte nel giro di una partita, con le situazioni che si sommavano. L’immagine anche stavolta è McKennie: prima esterno, poi in mezzo, pure in attacco. E un altro che non capisco è Koopmeiners...".
Juve, da Koopmeiners a Vlahovic: Causio sui singoli
Cosa non comprende di Koop, in particolare? "Sono io a fare la domanda, stavolta. Dov’è finito quello che faceva sfraceli all’Atalanta? Gol e assist. Giocate decisive. Non conosco i motivi, è forse infortunato? Come può essere funzionale in questo contesto? A Bergamo era eccezionale, alla Juventus non ha dato continuità. Quantomeno non a quella versione lì".
Tutto vero quel che si dice sul peso della maglia? "Sì, la maglia della Juve peserà pure, ma parliamo di giocatori che vanno in Nazionale".
Come mai David e Openda stanno avendo così tante difficoltà? "Perché non sono due attaccanti, semplice. L’unico vero nove a disposizione di Tudor in questo momento è solamente Dusan Vlahovic".
Pertanto darebbe fiducia a Dusan nelle prossime gare? "C’è questo problema serio di contratto, non so come possano andare avanti sinceramente, è una situazione che ha chiaramente il suo peso".
Un errore ridursi a questo punto con queste condizioni? "Certo, ci fossero stati altri dirigenti, non sarebbero arrivati a questo punto con il serbo".
Per lei Tudor è all’altezza del compito? "Torniamo ancora lì: se ha i giocatori bravi, può diventarlo. Pure Guardiola avrebbe fatto fatica senza talenti. Il tecnico ha ordini tattici da far eseguire, ma non può dipendere tutto dalle sue scelte".
E di Kenan Yildiz, parso in riserva, cosa pensa? "Un numero Dieci. Un ragazzo con qualità. Ma nelle ultime gare si è isolato troppo sulla fascia. Deve farsi vedere, prendere la palla, cercare di creare a partire dal centro del campo. Non si può solo aspettare l’occasione: prendi possesso dell’azione e prova a decidere. Manca questo ed è un discorso sicuramente generale e non legato al turco".
Un gestore in campo, insomma. "Uno che prenda la situazione per mano".
Causio: "Alla Juve serve un regista
Rivolgendosi presto al mercato: per lei Milinkovic-Savic può essere la soluzione? "Ma arriva dal campionato arabo, ormai è lì da tre stagioni. Io onestamente mi aspettavo la svolta da un elemento già presente in rosa...".
Ci dica pure. "Koopmeiners. Che si è di nuovo perso. L’unico di forza poi è McKennie: il reparto è incompleto".
E chi servirebbe? "Un regista. Uno che dia la palla dentro, coi tempi giusti. A tal proposito, ne approfitto: basta gioco corto dietro! Non si può più vedere. Ho una regola, sempre: spazio, tempo, verticalizzazione. Semplice così. Ma serve chi lo faccia".
