“Calma su David, ricordatevi di Weah. Il problema della Juve si risolve così”

Eppure, finora, ha realizzato un solo gol. Troppo poco, in relazione alle occasioni che gli sono capitate sui piedi. "Sì, ma perché in Ligue 1 in una squadra come il Lilla gli arrivavano magari tre palloni importanti. E un gol sapeva tirarlo fuori sempre. Alla Juve è molto diverso, in particolare quest’anno: non è una squadra che costruisce così tanto e magari l’occasione è una sola. Con la maglia bianconera ogni tocco, ogni giocata e ogni gesto pesa molto di più. Il cambiamento è radicale, non conta più il suo passato: lui sa che deve adattarsi e che il tempo è pochissimo".

Per quanto tempo va aspettato David? "Non lo so dire, dipende anche da come giocano Vlahovic e Openda: sono entrambi forti, ma fi nora non hanno dato le risposte che servono a Tudor. Esattamente come David. Io dico che Jonathan vada aspettato: ricordo le diffi coltà di George Weah nei primi mesi. E pure Henry ha avuto bisogno di cambiare campionato per sbocciare. David ha bisogno di almeno una stagione".

Cosa diceva a Weah nei momenti di difficoltà al Milan? "Lui sapeva di dover lavorare e basta. Doveva solo continuare a credere nelle sue capacità, sfruttare al meglio tutte le occasioni che gli venivano concesse. Aveva alle spalle un Milan che sapeva esattamente quanto valesse Weah. Andava solo aspettato: ci ha messo sei mesi per ambientarsi, ma alla fine ce l’ha fatta alla grandissima. Auguro a David lo stesso tipo di percorso: ce la può fare, le qualità non gli mancano, in Serie A può fare bene se non si fa prendere dal panico al primo gol sbagliato".