Carenze e difetti: Juve, cosa si può salvare e cosa si deve cambiare

La Juventus ha evidenziato molti difetti, alcune carenze strutturali della rosa e una generale mancanza di equilibrio. Nonostante ciò, resta a tre punti dalla testa della classifica, in linea con la qualificazione Champions e non ha ancora perso. Non è, quindi, un progetto da buttare, anche se certamente da correggere. C’è tempo e margine per migliorare la Juventus in quella che era e rimane una stagione di transizione. Da salvare, per esempio, c’è l’atteggiamento più maturo della squadra rispetto all’anno scorso. Fattore forse poco percettibile, ma che incide sui risultati: la Juventus rimane sempre in partita, anche quando la mancanza di equilibrio la manda in difficoltà (vedi partite contro Inter e Borussia), c’è la capacità di reagire, di combattere fino all’ultimo minuto. È un elemento da coltivare perché quella maturità di cui sopra aiuti la squadra non solo nei momenti di difficoltà, ma per tutti i novanta minuti e in tutte le situazioni. La Juventus, per esempio, inizia le partite sempre in modo molto aggressivo (forse quella di domenica contro il Milan è l’unica eccezione), con un’attitudine offensiva dalla quale esce una voglia di vincere molto determinata. Quel tipo di spirito che era andato scemando fino quasi a scomparire. Anche in questo caso il lavoro non è finito: l’arrembaggio porta la Juve a perdere l’equilibrio con una fase difensiva assai rivedibile.