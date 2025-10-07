"Che ca**o ha preso", "Rugani è cotto", Allegri impazzito e Tudor... lo Juve-Milan che non hai visto

Serata di scintille all’Allianz Stadium per la “BordoCam” di Dazn, l’inquadratura che racconta la partita dalle panchine. Un Juve-Milan acceso, vissuto centimetro per centimetro sul prato e raccontato attraverso gli sguardi, le parole e i gesti dei due protagonisti delle panchine: Igor Tudor, alla guida della Juventus, e Massimiliano Allegri, tornato a Torino per la prima volta da avversario dopo l’addio turbolento di due stagioni fa. Un duello di nervi, urla e strategie, che mostra come la vera partita — spesso — si giochi più vicino alle linee laterali che al pallone. Prima del fischio d’inizio, un gesto che vale più di mille parole: il primo abbraccio di Allegri è per Kenan Yildiz, il gioiellino che aveva fatto debuttare proprio lui. Subito dopo arriva anche Rabiot, altro ex bianconero oggi al Milan, a salutare affettuosamente il giovane turco. È il lato umano di una sfida che non si riduce al tatticismo.
Allegri, il ritorno da ex tra sorrisi, urla e nostalgia
Allegri si presenta a Torino con il consueto carico di gesti, ironia e tensione. Nel primo tempo ridisegna il Milan a suo modo, passando al 4-3-3 in fase di possesso e chiedendo a Pulisic e Saelemaekers di allargarsi. Vive ogni azione come fosse un esame di ritorno, indicando, sbraitando, scherzando. Dopo l’azione di Gimenez, lo si vede rivolgersi a Leao in panchina: “Se la tiene rasoterra fa gol!”, ripetuto tre volte, con il portoghese che sorride e annuisce. Poi, quando Pulisic sbaglia il rigore, il copione è quello di sempre: Allegri non guarda, scuote la testa e mormora “Lo sapevo, lo sapevo…”. Poco dopo, però, scuote il suo giocatore con un “Dai oh Chris, succede”, segno che il tecnico livornese, nel suo caos apparente, resta maestro di psicologia.
Tudor, energia continua e leadership ruvida
Igor Tudor non sta mai fermo. Dopo 45 secondi chiede subito alla squadra di alzarsi, e cinque minuti più tardi ripete l’ordine, spazientito dal pressing troppo basso dei suoi. È un continuo alternarsi di richiami e incoraggiamenti, con il croato che sembra vivere ogni pallone come un duello personale. Gatti non si capacita della parata di Maignan (“Pazzesco, c***o ha preso questo?”), e il tecnico cerca di tenere la tensione sotto controllo. Quando Kelly commette il fallo da rigore, Allegri chiede l’espulsione senza convinzione; Ferrero, il presidente bianconero, esulta di gusto per l’errore di Pulisic, mentre Tudor balza dalla panchina per caricare i suoi. È il momento in cui il mister vuole che la partita cambia faccia: la Juve deve ritrovare grinta e fiducia, il tecnico spinge, incita e richiama tutti alla compattezza. Quando è il turno di Dusan Vlahovic di scaldarsi il serbo è tra i più applauditi, in contrasto ai contrasti con la dirigenza sul contratto.
La tensione e le strategie finali
Sul finale, le panchine sembrano due specchi: Allegri urla a Leao di puntare Rugani perchè, ha detta del tecnico livornese "Rugani è cotto", Tudor si accorge della stessa cosa e prova a sostituirlo, ma Rugani lo rassicura di poter restare in campo. I due tecnici si fronteggiano a distanza, ognuno fedele al proprio carattere: Allegri istrionico e vulcanico, Tudor concreto e ruvido. Quando il triplice fischio cala sull’Allianz, resta la sensazione di aver visto due modi opposti ma autentici di vivere il calcio: quello dell’uomo che torna e quello di chi sta ricostruendo. Due fuochi diversi, entrambi accesi dalla stessa passione. Sul finale, dopo i gol mancati da Leao, la scena si fa teatrale: urla, gesti nervosi, tentativi di calciare il pallone dietro di sé come contro il Napoli, fino all’uscita con il monito glaciale alla squadra: “Ora in spogliatoio non fiata nessuno!”.
Serata di scintille all’Allianz Stadium per la “BordoCam” di Dazn, l’inquadratura che racconta la partita dalle panchine. Un Juve-Milan acceso, vissuto centimetro per centimetro sul prato e raccontato attraverso gli sguardi, le parole e i gesti dei due protagonisti delle panchine: Igor Tudor, alla guida della Juventus, e Massimiliano Allegri, tornato a Torino per la prima volta da avversario dopo l’addio turbolento di due stagioni fa. Un duello di nervi, urla e strategie, che mostra come la vera partita — spesso — si giochi più vicino alle linee laterali che al pallone. Prima del fischio d’inizio, un gesto che vale più di mille parole: il primo abbraccio di Allegri è per Kenan Yildiz, il gioiellino che aveva fatto debuttare proprio lui. Subito dopo arriva anche Rabiot, altro ex bianconero oggi al Milan, a salutare affettuosamente il giovane turco. È il lato umano di una sfida che non si riduce al tatticismo.
Allegri, il ritorno da ex tra sorrisi, urla e nostalgia
Allegri si presenta a Torino con il consueto carico di gesti, ironia e tensione. Nel primo tempo ridisegna il Milan a suo modo, passando al 4-3-3 in fase di possesso e chiedendo a Pulisic e Saelemaekers di allargarsi. Vive ogni azione come fosse un esame di ritorno, indicando, sbraitando, scherzando. Dopo l’azione di Gimenez, lo si vede rivolgersi a Leao in panchina: “Se la tiene rasoterra fa gol!”, ripetuto tre volte, con il portoghese che sorride e annuisce. Poi, quando Pulisic sbaglia il rigore, il copione è quello di sempre: Allegri non guarda, scuote la testa e mormora “Lo sapevo, lo sapevo…”. Poco dopo, però, scuote il suo giocatore con un “Dai oh Chris, succede”, segno che il tecnico livornese, nel suo caos apparente, resta maestro di psicologia.