"Che ca**o ha preso", "Rugani è cotto", Allegri impazzito e Tudor... lo Juve-Milan che non hai visto

Tudor, energia continua e leadership ruvida

Igor Tudor non sta mai fermo. Dopo 45 secondi chiede subito alla squadra di alzarsi, e cinque minuti più tardi ripete l’ordine, spazientito dal pressing troppo basso dei suoi. È un continuo alternarsi di richiami e incoraggiamenti, con il croato che sembra vivere ogni pallone come un duello personale. Gatti non si capacita della parata di Maignan (“Pazzesco, c***o ha preso questo?”), e il tecnico cerca di tenere la tensione sotto controllo. Quando Kelly commette il fallo da rigore, Allegri chiede l’espulsione senza convinzione; Ferrero, il presidente bianconero, esulta di gusto per l’errore di Pulisic, mentre Tudor balza dalla panchina per caricare i suoi. È il momento in cui il mister vuole che la partita cambia faccia: la Juve deve ritrovare grinta e fiducia, il tecnico spinge, incita e richiama tutti alla compattezza. Quando è il turno di Dusan Vlahovic di scaldarsi il serbo è tra i più applauditi, in contrasto ai contrasti con la dirigenza sul contratto.