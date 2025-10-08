Iling, visita a sorpresa alla Juve prima della sfida al West Bromwich Albion

La Juventus è impegnata in questi giorni nella Premier League International Cup , competizione organizzata dalla Football Association che si svolge in Inghilterra. Il torneo prevede la partecipazione di 32 squadre Under-23 provenienti da tutta Europa. Per l'occasione la società ha messo in piedi una rappresentativa formata sia dai giocatori della formazione Primavera, sia provenienti dalla Next Gen. I bianconeri, guidati dal collaboratore di Simone Padoin, Francesco Spanò , sfideranno questa sera il West Bronwinch Albion, dopo aver vinto la prima partita del girone contro il Leicester.

Una visita a sorpresa

E proprio in Inghilterra si sta allenando la Juventus, precisamente a Birmingham. La città si trova a 10 kilometri da West Bromwich, dove ha sede il WBA, squadra dove gioca attualmente Samuel Iling-Junior. Proprio il calciatore inglese, con un passato in bianconero, ha fatto visita quest'oggi alla squadra di Spanò.

Sorrisi e chiacchiere con vecchi amici e dirigenti, tra cui Claudio Chiellini, attuale ds della Next Gen che ha seguito la squadra in Inghilterra. Un'occasione per ritrovare compagni di squadra e rivivere quell'aria bianconera che lo ha accompagnato nelle passate stagioni e dove ha vissuto le prime notti magiche nel calcio dei grandi.

Il percorso della Juventus nel torneo

La Premier League International Cup è partita con una vittoria per la Juventus. La formazione U-21, infatti, ha conquistato i tre punti all'esordio nella competizione sconfiggendo 2-1 il Leicester grazie ai gol di Amaradio e Pugno.

La seconda giornata del torneo vedrà i giovani bianconeri impegnati contro il West Bronwich Albion, che nella gara d'esordio ha perso 3-0 contro il Nordsjælland. I bianconeri sono inseriti nel gruppo D e solo le prime due del raggruppamento approderanno ai quarti di finale della competizione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE