Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio

Secondo voi la Juve ha più bisogno di un regista o di nuovi esterni? Non vale rispondere tutti e due, bisogna scegliere, perché difficilmente la società avrà la possibilità di spendere grandi cifre sul mercato di gennaio. Tudor, una risposta se l'è già data, e anzi, ha iniziato a parlarne con i dirigenti. Per Igor l'urgenza è quella sugli esterni. A sinistra può contare solo su Cambiaso, poi deve riadattare qualcuno, per esempio McKennie. A destra sta utilizzando Kalulu, che però fatica a gestire tutta la fascia avendo lui attitudini più difensive. Joao Mario è una soluzione che Tudor utilizza spesso solo a partita in corso e quindi, anche da quel lato è carente.
Milinkovic o Guerreiro?
Quindi per continuare a utilizzare il 3-4-2-1 che ha caratterizzato la prima parte della stagione, Tudor avrebbe bisogno di almeno uno, meglio due esterni di ruolo in grado di coprire tutta la fascia. Questo perché non sembra intenzionato a cambiare sistema, nonostante l'idea di passare a un 4-3-2-1 sia circolata più volte nell'ambiente bianconero. Tudor insomma, sente l'esigenza di esterni di ruolo più che di un regista che organizzi il gioco, fidandosi di Locatelli e, eventualmente di Koopmeiners. E la Juve cosa farà? Si sono registrati degli abboccamenti per Milinkovic-Savic, quindi un centrocampista centrale, ma nelle ultime settimane ha ripreso quota il nome di Guerreiro, esterno del Bayern Monaco che andrebbe incontro alle richieste di Igor. Voi chi prendereste?
