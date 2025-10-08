Calciomercato Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio

Secondo voi la Juve ha più bisogno di un regista o di nuovi esterni? Non vale rispondere tutti e due, bisogna scegliere, perché difficilmente la società avrà la possibilità di spendere grandi cifre sul mercato di gennaio. Tudor, una risposta se l'è già data, e anzi, ha iniziato a parlarne con i dirigenti. Per Igor l'urgenza è quella sugli esterni. A sinistra può contare solo su Cambiaso, poi deve riadattare qualcuno, per esempio McKennie. A destra sta utilizzando Kalulu, che però fatica a gestire tutta la fascia avendo lui attitudini più difensive. Joao Mario è una soluzione che Tudor utilizza spesso solo a partita in corso e quindi, anche da quel lato è carente.