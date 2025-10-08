Primo ko Juve alla Premier League International Cup: 4-2 West Bromwich, Pugno e Crapisto in gol

Dopo la vittoria nella gara inauguarle contro il Leicester è arrivata la prima sconfitta per la Juventus Under 21 nella Premier League International Cup contro il West Bromwich Albion per 4-2 nello storico stadio The Hawthorns. La squadra bianconera è la prima a partecipare in una competizione del genere, un'opportunità preziosa per i giovani calciatori del club di maturare esperienza confrontandosi con le migliori squadre europee in un ambiente d'élite. Una squadra mista, composta da alcuni elementi della Next Gen e altri della Primavera. Prossima gara il 12 novembre alle ore 21 italiane contro il Crystal Palace .

La cronaca della partita

Dopo un inizio equilibrato al 22’ gli inglesi alzano il baricentro, ma i bianconeri sono molto attenti soprattutto grazie al lavoro di Pagnucco. Al 38’ la partita si sblocca. Clamoroso autogol di Bruno Martinez che sbaglia il retro passaggio a Scaglia e manda avanti i padroni di casa. Al 43’ il West Bromwich raddoppia. Ripartenza fulminea degli inglesi che sfruttano una difesa bianconera non perfetta. Bray entra in area di rigore e infila Scaglia. La prima frazione termina sul 2-0. Nella ripresa arriva al 52’ la terza rete inglese. De Brul perde una palla velenosa e Bray supera Scaglia con un facile pallonetto. È doppietta. Al 68’ Pugno prova a riaprirla. Grandissimo cross di Repciuc, entrato benissimo, per Pugno che colpisce di testa e riapre la partita. Al 71’ traversa clamorosa di Deeming. Il West Bromwich Albion vicinissimo al poker: botta incredibile dai 25 metri e il palo alto salva i bianconeri. L'arbitro concede 7 minuti di recupero e succede di tutto con le squadre molto stanche. Al 95' grande botta di Crapisto che riporta i bianconeri a una sola rete dagli inglesi. Al 97′ gli inglesi trovano la quarta rete con la difesa già in spogliatoio. E' stato Parmar a firmare il definitivo 4-2.

Il format: alla fase a eliminazione diretta passano le prime due

“È un’opportunità straordinaria per i nostri giovani”, ha dichiarato la società in una nota, sottolineando l’importanza di confrontarsi con stili di gioco diversi in un contesto di élite. La Juventus è inserita in un girone con quattro squadre inglesi e quattro europee. Il format prevede che ogni squadra affronti solo le avversarie della nazione opposta, in una formula che garantisce un confronto diretto tra diverse culture calcistiche. Le prime due di ogni girone accederanno poi alla fase a eliminazione diretta.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE