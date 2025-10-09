Bremer, mentalità e dedizione: fa di tutto per tornare al centro della Juve

Niente Villarreal e niente Milan per Gleison Bremer . Il difensore brasiliano si è fermato per due partite consecutive a causa di un fastidio muscolare, una scelta dettata dalla cautela più che dalla gravità del problema. Dopo la scorsa stagione, compromessa da un infortunio al ginocchio, la Juventus ha scelto insieme al giocatore di non correre rischi inutili. Il momento è delicato, il calendario fitto, ma forzare un rientro avrebbe potuto compromettere ulteriormente il percorso fisico del centrale bianconero. Anche per questo, l’idea è quella di sfruttare la sosta per le nazionali per permettere a Bremer di lavorare, recuperare completamente e tornare a disposizione per le prossime gare. Intanto, il numero 3 continua a mandare segnali: anche lontano dal campo, è più presente che mai.

Una gestione attenta per evitare ricadute

L’infortunio attuale non preoccupa particolarmente lo staff medico della Juventus, ma viene trattato con grande prudenza. Bremer è un patrimonio tecnico e fisico della squadra, e anticipare il rientro potrebbe risultare controproducente, soprattutto alla luce dei precedenti. La scorsa stagione ha vissuto un momento molto complicato, con l’infortunio al ginocchio che ha compromesso buona parte della sua annata. Tornare a regime non è stato facile, né fisicamente né mentalmente. Tuttavia, il difensore ha mostrato grande professionalità, mantenendo alta la concentrazione anche nei periodi di inattività. Adesso, con un calendario che offre una pausa ideale, la società ha scelto insieme a lui di sfruttare ogni giorno per garantire un rientro al massimo della forma. Non ci sono forzature, solo attenzione e programmazione.

Leader silenzioso, esempio per i più giovani

Nonostante l’assenza dai campi, Bremer continua a lavorare duramente, anche durante i giorni di riposo. Un messaggio importante è arrivato anche dai suoi canali social: una foto in palestra accompagnata da emoji che indicano forza e determinazione. Non è solo una questione di forma fisica, ma anche mentale. Il brasiliano vuole essere un punto di riferimento per la Juventus non soltanto per quello che fa in campo, ma anche per ciò che rappresenta fuori. È consapevole di essere un esempio per i più giovani e vuole trasmettere l’importanza dell’allenamento e della dedizione anche nei momenti più complicati. Tornare protagonista è il suo obiettivo, e per farlo sta seguendo ogni step con cura. Lavoro, costanza e testa: è così che Bremer vuole tornare a essere il centro per la Juve, da leader silenzioso e instancabile.

