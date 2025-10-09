Da Dragusin a De Winter e non solo: Ottolini, quanti soldi ha fatto guadagnare alla Juve

Uno dei giocatori valorizzati dal Genoa sotto la gestione di Marco Ottolini è sicuramente Radu Dragusin. Il classe 2002 era arrivato proprio dalla Juventus, come contropartita tecnica (prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro) nell'operazione che ha portato Cambiaso in bianconero.

Il romeno con la maglia rossobllù ha avuto l'occasione di mettersi in mostra in Serie B prima e in A poi, giocando 62 partite e segnando 6 gol con la maglia dei liguri. Prestazioni importanti, che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi top club d'Europa, pronti a investire su di lui e a garantire un importante ritorno economico al Genoa.

Era quasi del Bayern, ma poi...

Nel gennaio del 2024 arriva la cessione dal Genoa. Sul tavolo del ds Ottolini arrivano offerte dai migliori top club europei, tra cui il Bayern Monaco, con il quale era praticamente stata raggiunta un'intesa. Il dirigente, però, ha saputo aspettare e pochi giorni dopo è arrivato il rilancio del Tottenham.

Dragusin è stato ceduto agli Spurs per 25 milioni di euro più 5 di bonus, oltre all'arrivo di Spence in prestito dal club inglese. Un'operazione condotta magistralmente e che ha portato 30 milioni di euro nelle casse del Genoa. Cessione che d'alra parte ha fatto felice anche la Juve, che ha guadagnato 5 milioni (avevano il 20% sulla rivendita) dall'approdo del romeno in Inghilterra.