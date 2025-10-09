Da Dragusin a De Winter e non solo: Ottolini, quanti soldi ha fatto guadagnare alla Juve

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi... tornano alla Juventus. È un po' quello che potrebbe accadere a Marco Ottolini, attuale ds del Genoa ma con un passato in bianconero, e prescelto di Damien Comolli per prendere il ruolo di ds. La riserva potrebbe essere sciolta già nelle prossime settimane, con il francese che vede nel dirigente rossoblù l'uomo perfetto per chiudere l'area tecnica insieme a Modesto.
Il passato alla Juventus
Classe 1980, originario della provincia di Brescia, Ottolini dopo un passato da calciatore diventa intermediario di mercato, prima di ricoprire il ruolo di scout all'Anderlecht. Poi la chiamata della Juventus, dove in quattro anni, dal 2018 al 2022, passa dalla posizione di osservatore a quella di responsabile dei giocatori in prestito e del Progetto Club 15.
In bianconero ha la possibilità di ottenere visibilità prima del passaggio al Genoa, che lo sceglie come uomo per ripartire dalla Serie B. In rossoblù ottiene subito una promozione e si afferma come dirigente nel panorama calcistico italiano, generando per il club numerose plusvalenze.
Valorizzazioni, ma anche operazioni con la Juventus
Da Retegui a Martinez, passando per Gudmundsson e non solo. Dal 2022 a oggi in rossoblù è sempre riuscito a ottenere profitti per il suo club senza mai, però, intaccare la competività della squadra. E, tra le tante operazioni condotte al Genoa, sono molte quelle instaurate con la Juventus.
Dragusin e De Winter su tutti, ma anche Miretti in prestito e giovani ceduti alla Next Gen. Ottolini e la Juventus sono sempre stati legati da un filo conduttore e in sede di calciomercato hanno spesso messo in piedi operazioni importanti, sia per il Genoa che per i bianconeri.
Dragusin, la "contropartita" rivenduta a 30 milioni
Uno dei giocatori valorizzati dal Genoa sotto la gestione di Marco Ottolini è sicuramente Radu Dragusin. Il classe 2002 era arrivato proprio dalla Juventus, come contropartita tecnica (prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro) nell'operazione che ha portato Cambiaso in bianconero.
Il romeno con la maglia rossobllù ha avuto l'occasione di mettersi in mostra in Serie B prima e in A poi, giocando 62 partite e segnando 6 gol con la maglia dei liguri. Prestazioni importanti, che lo hanno fatto finire nel mirino di diversi top club d'Europa, pronti a investire su di lui e a garantire un importante ritorno economico al Genoa.
Era quasi del Bayern, ma poi...
Nel gennaio del 2024 arriva la cessione dal Genoa. Sul tavolo del ds Ottolini arrivano offerte dai migliori top club europei, tra cui il Bayern Monaco, con il quale era praticamente stata raggiunta un'intesa. Il dirigente, però, ha saputo aspettare e pochi giorni dopo è arrivato il rilancio del Tottenham.
Dragusin è stato ceduto agli Spurs per 25 milioni di euro più 5 di bonus, oltre all'arrivo di Spence in prestito dal club inglese. Un'operazione condotta magistralmente e che ha portato 30 milioni di euro nelle casse del Genoa. Cessione che d'alra parte ha fatto felice anche la Juve, che ha guadagnato 5 milioni (avevano il 20% sulla rivendita) dall'approdo del romeno in Inghilterra.
L'affare De Winter
Operazione molto simile a Dragusin è stata quella che ha portato al trasferimento di Koni De Winter dalla Juventus al Genoa. Il classe 2002 è stato prelevato dal ds Ottolini nell'agosto del 2023 in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 8 milioni di euro più eventuali 2 di bonus).
Con la maglia rossoblù, anche in questo caso, l'ex Next Gen ha avuto l'occasione di mettersi in mostra ,giocando 57 partite condite da 3 gol in due stagioni prima della cessione di quest'estate al Milan di Allegri che ha generato un'importante plusvalenza per il Genoa.
La cessione che ha fatto felice la Juventus
Il Genoa ha venduto nel corso dell'ultima sessione di mercato De Winter al Milan per 20 milioni di euro. Un'operazione che, anche in questo caso, ha fatto felice la Juventus, che ha guadagnato 5 milioni di euro.
Sommando le due operazioni, dunque, sono 10 i milioni che la Juventus ha ricevuto nelle proprie casse grazie al Genoa e, soprattuto, grazie a Ottolini, dirigente che ha portato a termine le cessioni. Un cerchio che si potrebbe chiudere, quindi, con il ritorno a 'casa' del dirigente in bianconero.
Il prestito di Miretti
L'ultima operazione, in ordine di tempo, condotta da Ottolini insieme alla Juventus ha riguardato Fabio Miretti. Il classe 2003, infatti, nella passata stagione ha giocato in prestito con la maglia rossoblù trovando spazio e minutaggio con la formazione di Vieira, prima di tornare alla Juventus per provare a ritagliarsi uno spazio con Tudor in panchina.
Non solo prima squadra, anche Next Gen
Sotto la gestione Ottolini, inoltre, il Genoa ha intrattenuto rapporti anche con la Juventus Next Gen. In prestito con la seconda squadra bianconera, infatti, nella passata stagione ha giocato Christos Papadopoulos (ora all'Atalanta U-23), classe 2004 greco, che in Serie C con i bianconeri ha giocato 19 partite, ottenendo anche una convocazione in Serie A.
