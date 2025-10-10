Burgess, prima mossa da Director of Performance Juve: chi è la nuova nutrizionista

TORINO - Darren Burgess ha fatto la sua prima mossa nello scacchiere Juventus. Una mossa non banale, considerato che riguarda un settore, quello medico, molto importante per quel che concerne le prestazioni atletiche dei calciatori. Il cambiamento voluto da Burgess non può però certo stupire: dopo essersi insediato come Director of Performance a fine settembre , il dirigente australiano si è subito messo al lavoro studiando e valutando come poter migliorare tutto ciò che riguarda appunto le prestazioni dei vari calciatori. Semmai a sorprendere è il reparto nel quale ha deciso di muovere le prime pedine, ovvero quello che riguarda l’alimentazione , con il dottor Giuseppe Cuzzocrea che, a distanza di appena due anni da quando ha assunto l’incarico di nutrizionista della prima squadra, ha ora lasciato il proprio ruolo. A prendere il suo posto sarà la dottoressa Laura Mancin , esperta di alimentazione che è appunto molto apprezzata dal Director of Performance bianconero.

Chi è il nuovo nutrizionista della Juve

Cuzzocrea era arrivato nel luglio del 2023 e in questi due anni di lavoro ha saputo farsi apprezzare nel club e anche all’interno dello spogliatoio della Juventus, ma ciò non è bastato a evitare l’avvicendamento nel ruolo, figlio appunto del nuovo corso inaugurato dal dirigente australiano. Come dicevamo, al posto di Cuzzocrea è in arrivo Mancin, professionista molto apprezzata nel settore (e non solo da Burgess) che nonostante la giovane età (classe 1993) può vantare un curriculum di tutto rispetto: ha studiato tra Italia e Stati Uniti (ha svolto infatti un master all’Università di San Diego), ha portato avanti diversi lavori di ricerca sui temi riguardanti l’alimentazione collegati alle performance degli atleti (ricevendo anche alcuni riconoscimenti prestigiosi per i suoi lavori) e può vantare anche numerose pubblicazioni scientifiche riguardo proprio all’alimentazione degli atleti e gli effetti sulle prestazioni.