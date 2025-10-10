Ottolini, Ministro degli Esteri per la Juve: le grazie di Comolli e "la persona giusta" di Cherubini

Marco Ottolini è diventato formalmente direttore sportivo l’8 ottobre 2020. La sua tesi, intitolata “ Le relazioni internazionali nel calcio globale. Un direttore sportivo ad hoc ”, è stata la migliore del suo corso: la Figc gli ha persino riconosciuto una borsa di studio. Nel contenuto dell’elaborato, a distanza di cinque anni, c’è tutto il suo metodo. La sua idea del ruolo, la sua intera vita professionale alla ricerca di un incarico che nel calcio italiano non è mai sostanzialmente esistito. Tra le righe, si intuisce facilmente il motivo che sta spingendo la Juventus a puntare sul suo ritorno, a poco più di tre anni di distanza dall’addio. Filippo Fusco , oggi ds del Cesena, ha firmato la postfazione della tesi.

"Un Ministro degli Esteri"

Lì c’è la definizione di Ottolini negli anni a Torino: "Marco agisce quasi come un Ministro degli Esteri del club. Fa in modo che tutte le relazioni, tutti i rapporti che riesce a creare e coltivare nell’ambito della propria area diventino strumenti per l’area tecnica, la direzione sportiva e lo scouting, con qualche spunto per l’area organizzativa". Ottolini è una persona della quale ci si può fidare: lo pensano soprattutto i club coi quali ha avuto a che fare alla Juve. È esattamente il tipo di direttore sportivo che cerca Damien Comolli: un esperto di relazioni internazionali, un professionista con una rubrica infarcita di prefissi stranieri. Nella tesi di Ottolini si percepisce l’ammirazione per Giovanni Sartori: ha iniziato al Chievo, con un modello rappresentato da una filiera esclusivamente italiana o quasi, e ha poi saputo adattarsi al calcio globale. Diventando un maestro del mercato straniero: i risultati con Atalanta e Bologna parlano da soli.

Cherubini e l'arrivo alla Juve

L’attuale ds del Genoa deve tantissimo all’Anderlecht e all’uomo che gli ha fatto chiudere la carriera da agente: Herman Van Holsbeeck. Il colpo di fulmine tra i due nasce col trasferimento in Belgio di Stefano Okaka, segnalato proprio da Ottolini. A Bruxelles ha incarnato una filosofia: formare a poco, valorizzare e rivendere. A maggio 2016, lo racconta Federico Cherubini nella prefazione, nasce informalmente il primo contatto con la Juve. Cherubini capisce che a Torino serva un dirigente che possa ampliare la rete di collaborazioni estere. Il resto è storia: nel 2018 Ottolini varca i cancelli di Vinovo. Col Club15 porta avanti tantissime idee. Crea i “Club Meetings”, cura insieme a Claudio Chiellini ogni singolo dettaglio delle relazioni coi club esteri, tutte sintetizzate da report estremamente ricchi di informazioni.