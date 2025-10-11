Bremer per Como, Real e Lazio: tour de force Juve, Tudor rimette Gleison al centro

C’è una Juventus con lui e una Juventus senza di lui. Inevitabile, quando si parla di un giocatore della caratura di Gleison Bremer . E non è ancora la versione migliore, figuriamoci quando sarà al top della condizione. Questione di tempo. Del resto, non ci si poteva aspettare un percorso completamente privo di ostacoli dopo un infortunio così lungo. Puntualmente, infatti, il corpo gli ha presentato il conto: normale amministrazione, insomma. Non c’era bisogno, ad inizio ottobre, di accelerare il rientro dopo il fastidio muscolare accusato contro l’Atalanta. Per questo gli sono stati risparmiati gli impegni contro Villarreal e Milan. Per la stessa ragione, naturalmente, Carlo Ancelotti ha pensato bene di lasciarlo alla Continassa durante la sosta: ci saranno altre occasioni per aggregarlo al Brasile . Lo aspettano tutti Bremer. Ma il primo della fila è Igor Tudor , perfettamente conscio del peso specifico di un giocatore che anche soltanto per status cambia la difesa della Juve. Il modo di affrontare gli avversari, la serenità con la quale impostare il gioco, i duelli in area di rigore: se la creatura bianconera è ancora lontanissima dalla perfezione è dovuto, in minima parte, anche alla condizione non ancora eccellente di Bremer. Ha saltato Verona, Villarreal e Milan, tre partite in cui le fragilità difensive sono emerse con puntualità disarmante. Ma adesso la pianificazione del rientro è a buon punto.

Bremer, il Como nel mirino

Gleison ha lavorato senza soste in questi giorni. Rallenterà soltanto oggi e domani, un tempo ragionevole per tirare il fiato e ricaricare le batterie anche a livello mentale. In settimana ha alternato sedute sul terreno di gioco a tante esercitazioni in palestra, alcune di queste postate su Instagram. Bremer vede il Como, senza dubbio: sta sempre meglio e in settimana si riaggregherà al gruppo, che tra mercoledì e giovedì tornerà ad essere più nutrito visto il rientro dei nazionali. Nello specifico, però, il piano della Juve per il brasiliano prevederà almeno un turno tattico di riposo nei tantissimi impegni compresi tra il 19 ottobre e il 1° novembre: i bianconeri affronteranno in serie Como, Real Madrid, Lazio, Udinese e Cremonese. Bremer almeno una ne salterà. Un progetto scolpito nella testa di Tudor, che non ha alcuna intenzione di sottoporre il difensore ad un tour de force massacrante.

Bremer verso il rientro

Dal canto suo, il brasiliano sta curando ogni singolo dettaglio pur di tornare in campo e non uscire più dal rettangolo verde. La squadra ha bisogno di lui ed è una percezione che avverte in prima persona. Un senso di responsabilità che non gli fa mai staccare la spina. Si riposerà durante il weekend, sì, ma qualche pensiero lo rivolgerà alla Continassa: non vede l’ora di tornare ad essere il vero Bremer. Soprattutto fisicamente. Sta proseguendo lo studio degli avversari col prezioso contributo del match analyst, ma il perfezionismo di Gleison non si ferma qui. La manutenzione continua del proprio corpo è una costante, una sana abitudine quotidiana. E intanto vede Como: col sorriso e il senso del dovere di chi sa che i compagni lo aspettano a braccia aperte.