Juve, Yildiz delle meraviglie mentre i centravanti faticano. E Zhegrova ora atteso alla Svezia

Mentre in settimana si è discusso del perché giocasse così largo - con tanto di stoccata d’onore, firmata Michel Platini -, Kenan Yildiz ha fatto due gol partendo esattamente da dove ama partire: largo, appunto. A sinistra. Per poi rientrare sul destro e concludere. Due gol, il secondo che è una meraviglia, e un autogol fondamentalmente causato, col pressing sul difensore costretto a spazzare nella sua porta. Ed eccolo lì, alla fine: a sorridere dopo aver penato un po’, a mettersi alle spalle un momento - il primo, vero - di appannamento in maglia bianconera, con la Juve che non ha saputo più rialzarsi da quando non c’è Kenan a prenderla per mano, quindi di forza, e allora a scuoterla. La co-dipendenza di Yildiz e Juventus sarebbe qualcosa da studiare, e forse un esempio chiaro di gestione, l’espediente per andare oltre, potrebbe arrivare proprio da come viene utilizzato da Vincenzo Montella.
Turchia, l'attacco risponde 'presente'
Felice per il successo della sua Turchia, 6-1 in casa della Bulgaria, ma ancor di più per aver trovato una quadra con tutti i suoi uomini offensivi. Insieme al numero 10 bianconero, in campo c’erano Arda Guler (autore della prima rete), Aydin a destra, davanti Akturkoglu. I due di mediana? Beh, Kokcu e Calhanoglu: due in grado di far girare il pallone, e molto bene, ma non esattamente due da legnate e recupero veloce. In qualche modo, senza fossilizzarsi troppo sul concetto di equilibrio, la squadra turca funziona. Non solo: riesce a mettere in condizione i suoi fantasisti, permette loro di poter liberare la qualità individuale e di incollarla al servizio della squadra. Come Yildiz, sì. Che ha messo insieme una partita da circa 88% di passaggi accurati, da metà dribbling riusciti, e da 100% di conclusioni in porta. Tanta roba. Specialmente per il periodo da cui veniva: circa un mese senza gol (l’ultimo l’aveva segnato al Dortmund, il 16 settembre), quattro di fila senza trovare segni e segnali di continuità.
Kenan versione Turchia
Serviva un’aria diversa, con ogni probabilità. O forse una squadra differente, meno improntata sui suoi guizzi, meno fossilizzata sulle sue giocate, meno pressante sulle spalle di un ragazzo che sarà pure un principio di campione, però resta un ragazzo. Coi suoi vent’anni, che spesso vogliono dire pure discontinuità. Tudor lo sa e in fondo se lo coccola. Se potesse, gli garantirebbe serenità, però in campo non può mai davvero farne a meno. Non adesso, non con questa Juve ancora zoppicante e bisognosa di sostanza come di forma. Yildiz riesce a coniugarle come nessuno e un esempio è l’attitudine con cui ha approcciato la sfida alla Bulgaria. Dopo un primo tempo - evidentemente - complicato, terminato con le squadre sull’1-1, Kenan è salito in cattedra e n’è venuto fuori con un altro volto, sguardo differente. E ha fatto ciò che solitamente gli tocca fare in bianconero: prendersi sulle spalle la squadra, prendendo scelte forti e perciò responsabilità.
Yildiz, tra talento ed un paragone forte
Dopo l’autorete provocata, il resto è stato repertorio rivisitato, due aperture col destro e secondo palo battezzato come se non ci fosse alternativa. E forse no, proprio non c’è. Come non c’è possibilità di venir fuori dal paragone a distanza: perché è la linguaccia con cui esulta a ritirarlo fuori, a rimettere al centro dei discorsi la vicinanza stilistica e balistica con Alessandro Del Piero. Un idolo e un’ispirazione, un modo per portarsi ancor più avanti di quanto sia. Intanto, la Juventus osserva e n’è felice, mette in ghiaccio il rinnovo - resiste un po’ di distanza ma è tutt’altro che incolmabile - e proverà a imparare, Igor in primis. Cosa? Come mettere in discesa il talento del numero dieci. Che si è preso lo spazio per decidere, in campo come nel gruppo. E che non ha più intenzione di fermarsi, con la serata di Sofia pronta a valere la sfida più seria all’amico Arda Guler, Real Madrid-Juventus sullo sfondo. Saranno i due turchi, le stelle. Montella, a tutta questa fortuna, quasi fatica a credere.
Zhegrova e la gestione in Juve e nazionale
Dopo essere stato a guardare i compagni nelle ultime due partite della Juve, Edon Zhegrova ha trovato una manciata di minuti nell’ultima partita con la nazionale kosovara, entrando all’88’ nella gara, terminata 0-0, contro la Slovenia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. A spiegare la gestione dell’ex Lille è stato il ct Franco Foda: «Stiamo parlando di un giocatore di alto livello - ha detto in conferenza stampa il tecnico del Kosovo - ma dobbiamo trattarlo con cura: dopo l’ultimo allenamento era stanco, non dimentichiamoci che non gioca da gennaio». Un affaticamento che ha spinto la Nazionale a non forzare troppo: difficile dunque pensare che domani, in Svezia per un altro match di qualificazione, Zhegrova possa aumentare in maniera consistente i minuti di utilizzo.
Dopo i primi mesi della nuova stagione, dalle parti della Continassa si sta ragionando parecchio sul tipo di gestione dell’esterno d’attacco kosovaro classe 1999 arrivato a Torino in estate a titolo definitivo dal Lilla. Il kosovaro finora in bianconero ha raggranellato un totale di appena 36 minuti (recuperi esclusi): lecito chiedersi come mai abbia finora giocato così poco, ma il ct Foda ha risposto alla curiosità di tanti tifosi juventini, confermando così anche le scelte di Tudor. Non è una questione tecnica, anzi: alla Continassa nessuno discute le qualità di uno come Zhegrova e i primi mesi di assestamento non hanno fatto cambiare idea al club sulla bontà dell’investimento. E il giocatore è sicuro che il momento giusto arriverà e che potrà ritagliarsi un ruolo da protagonista, come nelle premesse, una volta ritrovata la migliore condizione fisica. Intanto domani c’è Svezia-Kosovo e Zhegrova spera di avere qualche minuto in più per incidere.
I centravanti Juve faticano in nazionale
I centravanti della Juve continuano a litigare con il gol, che resta un ricordo lontano quasi un mese per Dusan Vlahovic. L’ultima volta per il serbo era stata addirittura doppia: due reti nella furioso rimonta bianconera con il Borussia Dortmund. Era il 16 settembre, sembra passato molto più tempo. Per vedere esultare Jonathan David bisogna tornare ancora più indietro, di qualche giorno: 5 settembre, nel 3-0 del Canada con la Romania a Bucarest in amichevole. Per quanto riguarda il terzo “nove” dei bianconeri, Lois Openda, bisogna addirittura andare indietro di 184 giorni per trovare l’ultimo gol segnato, 11 aprile, quindi sei mesi fa. Si tratta di semplici statistiche, tuttavia aiutano a fotografare l’attuale condizione degli attaccanti della Juventus: sarà forse anche per questo che Igor Tudor non ha ancora trovato stabilità nelle gerarchie, né la giusta formula per sfruttare un potenziale offensivo sulla carta con pochi eguali in Serie A.
La verità è che nemmeno le Nazionali stanno rivitalizzando i centravanti juventini. Venerdì sera Openda non ha trovato molto spazio nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Belgio e Macedonia del Nord, terminato zero a zero: pochi minuti, pochi palloni toccati, poche occasioni per mettersi in mostra. Insomma troppo poco per spostare gli equilibri della Nazionale allenata da Rudi Garcia. Nella notte tra venerdì e ieri non è andata meglio a Jonathan David, pur da titolare inamovibile del Canada, lui che della selezione nordamericana è il miglior marcatore di tutti i tempi: a secco nella sconfitta a Montreal con l’Australia. Non è andato meglio a Vlahovic: zero gol e Serbia battuta dall’Albania.
