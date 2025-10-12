Juve, occhi sul regista 18enne che strega Bundes e Premier: ecco chi è, valutazione già molto alta

TORINO - Non sembra esattamente il giocatore in grado di cambiarti la squadra, non in poco tempo, figuriamoci nel giro di partite, però a pensare al futuro ogni tanto si rischia - felicemente - di ritrovarsi con delle gemme preziose tra le mani. E la Juve si augura (eccome) che possa essere questo il caso. Perciò si è iscritta alla corsa su Matias Siltanen, classe 2007. Un nome che potrebbe dire poco, e invece ha un suo seguito, pure importante. Non solo tra Finlandia e Svezia. Cresciuto da mediano davanti alla difesa, nell’ultimo mese ha debuttato con la maglia finlandese, diventando presto un perno della formazione Under 21. A 18 anni è considerato il talento più dirompente del suo Paese, tant’è che quando dal KuPS è passato agli svedesi del Djurgarden ha causato una scossa a livello di federazione. Semplicemente, Matias era pronto al grande salto, che ha fatto solo nello scorso gennaio: gli erano stati promessi minutaggio e occasione di crescita nel massimo campionato svedese, e ogni cosa è stata mantenuta.
I numeri di Siltanen
Fino a questo momento ha collezionato 26 gettoni in Allsvenskan (l’equivalente della Serie A), conditi da tre assist. In generale, e in questo gli scout bianconeri non hanno avuto alcun dubbio, Siltanen è stato bravo a costruirsi il suo orticello di giocate, a prendersi responsabilità e a dettare concretamente i tempi della squadra. Che non sarà il Mjallby, lanciato verso il titolo, ma conserva un sesto posto niente male, tenendosi tra Malmo e Goteborg, a due lunghezze dall’Aik e con ambizioni finora intaccate di un’occasione europea. Insomma: calcio vero per crescita vera. Pertanto, sul suo profilo hanno già messo gli occhi diversi club. Soprattutto, è in Germania che Siltanen potrebbe avere più opzioni, la principale pare possa essere il Bayer Leverkusen, che con i giovani, e in particolare quelli più tecnici, ha sicuramente un certo feeling. Il Djurgarden sogna che possa ripercorrere le orme di Lucas Bergvall, di due anni più vecchio, dall’estate 2024 fiore all’occhiello del nuovo Tottenham. Bergvall era stato pagato dagli Spurs ben 20 milioni di euro, ed è la cifra a cui ambisce nuovamente il club svedese, consapevole che solamente una piccola asta possa portare oggi a determinate spese.
Siltanen, il piano della Juve
La Juve, ecco, spera di convincerlo con ben altre basi, e soprattutto di svincolarsi da qualsiasi battaglia tra club per accaparrarsi il suo cartellino. Ma investire su questo ragazzo no, non sarebbe un azzardo. Semmai un rischio calcolato. Siltanen, il cui contratto scade a fine 2027, ha dimostrato di poter reggere ambizione e qualità, le pressioni di una piazza abituata a giocatori di livello, che non si accontenta solamente di partecipare. Da parte sua, tutta la qualità a disposizione, iniziando in particolare dall’ordine che ha saputo dare al gruppo. Personalità, a soli 18 anni. E tanto, tantissimo, margine di crescita. Elemento che rende il tutto molto più interessante e perciò percorribile, per la Juventus. Consapevole che di calciatori n’è pieno il mondo, ma che di calciatori così, con queste premesse quantomeno, non è che ce ne siano in fondo così tanti. E Matias, capitano di ogni selezione giovanile della Finlandia, ha pure dimostrato doti di leadership e qualità palla al piede. A volte, per innamorarsi, non è che serva davvero altro. Occorre soltanto avere un pizzico di fiducia. Un pizzico in più. Magari con un test in Next Gen prima di una chance reale in prima squadra.
