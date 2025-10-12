Juve, occhi sul regista 18enne che strega Bundes e Premier: ecco chi è, valutazione già molto alta

TORINO - Non sembra esattamente il giocatore in grado di cambiarti la squadra, non in poco tempo, figuriamoci nel giro di partite, però a pensare al futuro ogni tanto si rischia - felicemente - di ritrovarsi con delle gemme preziose tra le mani. E la Juve si augura (eccome) che possa essere questo il caso. Perciò si è iscritta alla corsa su Matias Siltanen, classe 2007. Un nome che potrebbe dire poco, e invece ha un suo seguito, pure importante. Non solo tra Finlandia e Svezia. Cresciuto da mediano davanti alla difesa, nell’ultimo mese ha debuttato con la maglia finlandese, diventando presto un perno della formazione Under 21. A 18 anni è considerato il talento più dirompente del suo Paese, tant’è che quando dal KuPS è passato agli svedesi del Djurgarden ha causato una scossa a livello di federazione. Semplicemente, Matias era pronto al grande salto, che ha fatto solo nello scorso gennaio: gli erano stati promessi minutaggio e occasione di crescita nel massimo campionato svedese, e ogni cosa è stata mantenuta.