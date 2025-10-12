Quattordici gol in dieci partite e prestazioni da fenomeno, Mbappé al Real Madrid è partito a razzo e con la voglia di confermarsi Scarpa d'oro e vincere dei trofei. Xabi Alonso gli ha costruito intorno il vestito perfetto e lui è il diamante. Ora i Blancos però si trovano a gestire una situazione poco piacevole. L'attaccante è uscito malconcio durante il match dei Bleus contro l'Azerbaigian, finito 3-0. A sbloccare la sfida era stata proprio la punta delle Merengues, nel recupero del primo tempo. A 7' dalla fine della partita, però, il cambio forzato per un problema fisico, lasciando il posto all'ex Udinese Florian Thauvin. Un fastidio che ha messo in apprensione Xabi Alonso, soprattutto in ottica sfida Champions con la Juve, anche se le ultime notizie sono confortanti. Dalla Spagna il malcontento però c'è stato e Deschamps, ex bianconero, è stato costretto a difendersi.
Mbappé infortunato, Deschamps si difende
Mbappé ha accusato un problema alla caviglia destra ed era reduce già da un infortunio alla stessa articolazione avuto col Real Madrid. E proprio per questo motivo il ct della Francia è finito nel mirino dei tifosi dei Blancos. Non è la prima volta che gli capita, visto quanto successo anche con la gestione Dembelè e l'ira del Psg post infortunio. Anche nel caso della stella del Real, Deschamps ha spiegato la vicenda con la solita diplomazia: "Se dobbiamo farlo giocare così tanto? La domanda è sempre lecita, ma ho discusso molto con Kylian, prima e durante la settimana, sulle sue sensazioni, anche durante la partita. La situazione non è peggiorata ma prima che lo sostituissi ha preso una botta proprio dove già aveva dolore alla caviglia. Senza quel colpo, non c'erano preoccupazioni. Il calcio è contatto e gli infortuni purtroppo capitano" - ha detto a Téléfoot. E infatti Mbappé prima del match aveva dato il via libera al proprio ct in conferenza: "Voglio giocare, e anche l'allenatore lo vuole. Mi sento bene, non ho particolari preoccupazioni".
Le condizioni di Mbappé
Il classe 1998 ha già lasciato il ritiro della Francia, tornando a Madrid: salterà dunque la sfida di lunedì con l'Islanda. Ora in casa merengues devono comprendere come gestire Mbappé per evitare ricadute. Come riportato da Marca, dai primi test non è emerso nulla di preoccupanti e il giocatore sarà presto in gruppo e potrebbe già essere a disposizione per la sfida di Liga di domenica 19 ottobre col Getafe e, soprattutto, per quella successiva di Champions League contro la Juve. E subito dopo ci sarà anche il Clasico. Le partite sono tante e Xabi Alonso dovrà ruotare tutti per bene. E giocare con Kylian o senza, fa tutta la differenza del mondo.