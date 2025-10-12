Quattordici gol in dieci partite e prestazioni da fenomeno, Mbappé al Real Madrid è partito a razzo e con la voglia di confermarsi Scarpa d'oro e vincere dei trofei. Xabi Alonso gli ha costruito intorno il vestito perfetto e lui è il diamante. Ora i Blancos però si trovano a gestire una situazione poco piacevole. L'attaccante è uscito malconcio durante il match dei Bleus contro l' Azerbaigian , finito 3-0. A sbloccare la sfida era stata proprio la punta delle Merengues, nel recupero del primo tempo. A 7' dalla fine della partita, però, il cambio forzato per un problema fisico, lasciando il posto all'ex Udinese Florian Thauvin . Un fastidio che ha messo in apprensione Xabi Alonso, soprattutto in ottica sfida Champions con la Juve, anche se le ultime notizie sono confortanti. Dalla Spagna il malcontento però c'è stato e Deschamps , ex bianconero, è stato costretto a difendersi.

Mbappé infortunato, Deschamps si difende

Mbappé ha accusato un problema alla caviglia destra ed era reduce già da un infortunio alla stessa articolazione avuto col Real Madrid. E proprio per questo motivo il ct della Francia è finito nel mirino dei tifosi dei Blancos. Non è la prima volta che gli capita, visto quanto successo anche con la gestione Dembelè e l'ira del Psg post infortunio. Anche nel caso della stella del Real, Deschamps ha spiegato la vicenda con la solita diplomazia: "Se dobbiamo farlo giocare così tanto? La domanda è sempre lecita, ma ho discusso molto con Kylian, prima e durante la settimana, sulle sue sensazioni, anche durante la partita. La situazione non è peggiorata ma prima che lo sostituissi ha preso una botta proprio dove già aveva dolore alla caviglia. Senza quel colpo, non c'erano preoccupazioni. Il calcio è contatto e gli infortuni purtroppo capitano" - ha detto a Téléfoot. E infatti Mbappé prima del match aveva dato il via libera al proprio ct in conferenza: "Voglio giocare, e anche l'allenatore lo vuole. Mi sento bene, non ho particolari preoccupazioni".

Le condizioni di Mbappé

Il classe 1998 ha già lasciato il ritiro della Francia, tornando a Madrid: salterà dunque la sfida di lunedì con l'Islanda. Ora in casa merengues devono comprendere come gestire Mbappé per evitare ricadute. Come riportato da Marca, dai primi test non è emerso nulla di preoccupanti e il giocatore sarà presto in gruppo e potrebbe già essere a disposizione per la sfida di Liga di domenica 19 ottobre col Getafe e, soprattutto, per quella successiva di Champions League contro la Juve. E subito dopo ci sarà anche il Clasico. Le partite sono tante e Xabi Alonso dovrà ruotare tutti per bene. E giocare con Kylian o senza, fa tutta la differenza del mondo.