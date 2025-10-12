Bernardeschi: "Juve, eravamo pronti per vincere la Champions. La 10 negata? Ci rimasi molto male"

Sul Bologna e Italiano

"Perché ho scelto Bologna? Perché è innanzitutto una realtà che negli ultimi anni ha fatto qualcosa di davvero importante e speciale sia per il club che per il calcio italiano. Bologna è una società seria, con un grande Presidente e dei dirigenti di altissimo livello. Mi è piaciuta l'idea, mi intrigava l'idea di rimettermi ancora in gioco. Qualcuno poteva pensare: è andato là (in MLS, ndr), è finito. Invece no: sono tornato. Mi piace sentire il fuoco, sentirmi vivo. Questo è il motivo per il quale sono tornato in una grande società, con un grande progetto, con obiettivi importanti sia a livello di squadra che personali. Mi sto trovando veramente molto bene, ringrazio il Bologna e i tifosi per come mi hanno accolto. Piano piano arriverò, più lavoro e più mi sento bene. Ci sono e sono veramente felice di essere tornato. L'obiettivo è tornare in Champions? L'asticella è alta, c'è tanta concorrenza e le rivali si sono rinforzate. Ma il Bologna deve consolidare quello che ha fatto. Abbiamo un grandissimo allenatore. Italiano è un martello, molto diretto, tosto. Uno che dà tanto. Lo devi seguire, devi imparare a conoscerlo ed a stargli dietro. Se poi lo fai, i frutti vengono fuori. L'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia. Ci stiamo conoscendo, è una persona diretta, come me. Siamo molto simili, siamo molto felici del rapporto che ho con lui. Manca il primo gol? Devo farlo, sì. Mi devo mettere sotto per farlo". Al termine, un tifoso dalla platea grida: "Devi fare gol per il mio Fantacalcio" e, sorridendo, Bernardeschi conclude: "Bravo! Questo Fantacalcio oh... mannaggia al Fantacalcio. Quanti insulti ho preso per il Fantacalcio. All'inizio sei idolo, ma poi ti tornano tutti quei 120 schiaffi. Ma se non facciamo gol è perché non ci riesce, siate più comprensivi".