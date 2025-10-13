La Juve vuole tornare al vertice: il primo segnale concreto e Yildiz banco di prova

Patti chiari e amicizia lunga: a Torino il tempo delle transizioni è finito. Per troppi anni la Juventus ha camminato sul filo dell’equilibrio, tra prudenza e ambizione, tra conti da sistemare e sogni da rincorrere. Ora la direzione è tracciata, e l’orizzonte torna a parlare di trionfi. A certificarlo - senza troppi giri di parole - è stato proprio l’uomo che sarà chiamato a invertire il trend delle ultime stagioni, Damien Comolli, nella conferenza stampa di presentazione dello scorso giugno: "Vincere sarà la mia ossessione, dovremo provare a farlo in ogni competizione". Mica male, se si considera il grigiore comunicativo della recente storia juventina. E no, non è retorica, perché il dg bianconero - che a breve dovrebbe prendere il posto di Scanavino nel ruolo di amministratore delegato - è stato scelto proprio per questo. Per trasformare la pazienza in successi, attraverso una pianificazione che ha già una data di scadenza ben precisa. Due anni: è questo l’arco temporale che la società ha fissato per il ritorno al vertice. Due anni per passare dalla semina alla mietitura, dal cantiere al campo, con mercati all’altezza delle ambizioni e una squadra che torni a far paura. In Italia, come in Europa. Per farlo, ovviamente, serviranno risorse sostanziose, e il prossimo aumento di capitale - che dovrebbe essere annunciato a ridosso della prossima riunione del Cda, in programma il 7 novembre - sarà il primo segnale concreto.