Il nuovo Bremer della Next Gen e il fedelissimo di Allegri: cosa cambia nella difesa Juve ora

La Juve con la difesa a quattro

Quando le cose non vanno bene, continuare a insistere può peggiorare solo la situazione. Ed è quello che non dovrà rischiare di fare Tudor nei prossimi mesi alla Juve. Da quando è arrivato alla Vecchia Signora, il tecnico croato ha sempre giocato con la difesa a tre, ribaltando la linea a quattro di Thiago Motta. Ora però la qualità offensiva in squadra è tanta e un cambio modulo non sarebbe clamoroso. L'allenatore bianconero non lo ha mai negato a priori. "Vedremo", questa la sua più classica risposta. In caso di cambio modulo come potrebbe schierare la formazione? L'idea più facile sarebbe con Kalulu terzino destro, Gatti e Kelly centrali e Cambiaso terzino sinistro. Oppure una versione più offensiva potrebbe prevedere Joao Mario sulla destra. La terza opzione è con l'inglese terzino sinistro e Cambiaso sul versante opposto. Tutte decisioni da soppesare ebne gara per gara in base all'avversario da affrontare. L'allenatore bianconero, comunque, è pronto ad attingere nuovamente dalla Next Gen...