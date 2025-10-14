Tuttosport.com

Mai fuori, stop a Verona e poi...: perché la Juve ha rischiato con Bremer

Le tappe del rientro di Gleison dopo essere stato fuori tutta la passata stagione e la gestione di Tudor: perché il brasiliano si è fermato di nuovo
Stefano Lanzo
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
TORINO - Analizzando con il senno del poi il nuovo stop di Gleison Bremer, sempre allo stesso ginocchio, è impossibile non tornare indietro con la mente a quella sera del 20 settembre, poco meno di un mese fa. Le luci del Bentegodi erano ancora accese e chi era rimasto in panchina o aveva giocato poco nell’1-1 con il Verona si era allenato a partita finita: qualche allungo, un po’ di movimento, sotto gli occhi dei pochi ancora rimasti sugli spalti. Ma c’era comunque qualcuno ad assistere alla scena, che sul momento aveva spaventato qualche tifoso, lesto a immortalarla con il telefono attraverso video e foto: Bremer va giù a terra e viene circondato da diversi membri dello staff bianconero e pure da Kostic, che osserva.

Il panico post Verona

Sul momento, un po’ di panico comincia a serpeggiare nella maniera più veloce possibile, cioè via social, prima dell’intervento diretto del club a gettare acqua sul fuoco, derubricando a falso allarme quanto accaduto per evitare di sollevare polveroni. Missione riuscita, anche perché una settimana dopo il centrale brasiliano era stato schierato da titolare nella partita casalinga con l’Atalanta: 76 minuti in campo, il 27 settembre, poi Bremer esce dal campo per infortunio e poi dai radar, saltando i match con Villarreal in Champions e con il Milan in campionato.

Bremer, gestione rischiosa

Al netto di quello che si può pensare sulla serata di Verona e sul fatto che possa essere stato sottovalutato o meno qualche problema, è difficile non riflettere sulla possibilità che la gestione di Bremer abbia rappresentato un rischio: facile con il senno di poi lasciarsi andare a questo tipo di analisi, certo, ma che la situazione del centrale brasiliano fosse da amministrare con la massima prudenza, considerando l’importanza del giocatore all’interno della squadra e la gravità dell’infortunio a oltre un anno dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Bremer, da cosa dipende l'infortunio

Il rientro è stato graduale, infatti l’ex granata si è rivisto in campo solo ad agosto, dopo aver assistito di fatto da bordo campo al Mondiale per Club: tuttavia il suo minutaggio, una volta cominciata ufficialmente la stagione, è stato consistente, perché ha disputato le prime quattro partite tra campionato e Champions League da titolare senza essere sostituito. Come spiegato nel dettaglio dal dottor Tencone, quel tipo di infortunio al menisco non dipende da un sovraccarico e può capitare anche solo per un movimento fuori posto, però la problematica è riemersa in tutta la sua forza, costringendo così la Juventus a doversi privare di uno dei suoi elementi cardine nella prima fase cruciale della stagione, proprio quando Bremer sembrava destinato a riprendersi il posto al centro della difesa, davanti a Di Gregorio.

