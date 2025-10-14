Mai fuori, stop a Verona e poi...: perché la Juve ha rischiato con Bremer

Bremer, da cosa dipende l'infortunio

Il rientro è stato graduale, infatti l’ex granata si è rivisto in campo solo ad agosto, dopo aver assistito di fatto da bordo campo al Mondiale per Club: tuttavia il suo minutaggio, una volta cominciata ufficialmente la stagione, è stato consistente, perché ha disputato le prime quattro partite tra campionato e Champions League da titolare senza essere sostituito. Come spiegato nel dettaglio dal dottor Tencone, quel tipo di infortunio al menisco non dipende da un sovraccarico e può capitare anche solo per un movimento fuori posto, però la problematica è riemersa in tutta la sua forza, costringendo così la Juventus a doversi privare di uno dei suoi elementi cardine nella prima fase cruciale della stagione, proprio quando Bremer sembrava destinato a riprendersi il posto al centro della difesa, davanti a Di Gregorio.