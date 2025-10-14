"Conte ha altre idee, non mi vuole": l'ex Juve si ritira. Lo avete riconosciuto?

Dopo 709 partite da professionista, Reto Ziegler ha detto basta. Il difensore svizzero, 39 anni, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un post pubblicato l’11 ottobre sui canali social del Sion, il club in cui aveva chiuso la carriera e che ne accompagnerà ora il passaggio in panchina. “Merci capitaine, bienvenue coach”, ha scritto la società vallesana, salutando il suo storico capitano e accogliendolo come nuovo membro dello staff tecnico. Per Ziegler si apre così un nuovo capitolo: sarà infatti assistente allenatore dell’U21 e Talent Manager del club, dopo aver già collaborato in estate con lo staff dell’U19, dedicandosi in particolare alla crescita dei difensori più giovani.
Dalla Juve alla Coppa di Svizzera: il lungo viaggio di Ziegler
Reto Ziegler è stato un difensore duttile e giramondo, capace di imporsi in diverse realtà europee e anche oltreoceano. Cresciuto nel Servette, ha debuttato tra i professionisti nel 2002 prima di trasferirsi in Inghilterra al Tottenham. Da lì una lunga serie di esperienze tra Premier League, Bundesliga e Serie A: Sampdoria, Wigan, Amburgo e un passaggio alla Juventus, che ne detenne il cartellino senza mai impiegarlo in gare ufficiali, cedendolo in prestito a squadre come Fenerbahçe e Sassuolo. Con i turchi vinse due coppe nazionali, mentre in Svizzera si è distinto con Lugano, Lucerna, Grasshopper e soprattutto con il Sion, club con cui ha conquistato la Coppa di Svizzera nel 2015 e superato quota 160 presenze. In totale ha raccolto sette trofei e 35 presenze con la Nazionale elvetica, partecipando ai Mondiali del 2010 e del 2014 dopo aver vinto l’Europeo Under 17 del 2002.
Ziegler, Conte e la Juve
Svincolatosi dalla Sampdoria nel 2011, Ziegler si accasa a parametro zero alla Juventus, che punta su di lui per rinforzare la corsia mancina. Ma la sua avventura bianconera si interrompe ancor prima di cominciare. Appena insediatosi, Antonio Conte lo esclude dai suoi piani tattici: nel ritiro di Bardonecchia, quando il progetto tattico si basava sul 4-2-4, il tecnico non lo ritiene adatto alla sua idea di calcio. Movimenti difensivi ritenuti imperfetti e difficoltà nel recupero palla lo relegano ai margini. “Ho parlato col mister e mi ha fatto capire dall’inizio che non conta su di me perché ha altre idee”, dichiarò all’emittente RSI durante un ritiro con la Svizzera, aggiungendo di aver firmato quando in panchina c’era ancora Del Neri, il tecnico che lo aveva valorizzato alla Sampdoria.
I prestiti e l'addio
Il 3 settembre 2011, senza mai esordire, viene ceduto in prestito al Fenerbahçe per 600.000 euro, dove segna il suo primo gol il 22 aprile 2012 sul campo del Galatasaray. Tornato brevemente a Torino, verrà nuovamente girato a Lokomotiv Mosca, poi ancora al Fenerbahçe e infine al Sassuolo, dove debutta in Serie A il 25 agosto 2013 contro il Torino. Diciotto presenze in neroverde e un addio silenzioso: nell’estate 2014 risolve il contratto con la Juventus, chiudendo così un’esperienza nata sotto la peggior stella possibile.
Un nuovo ruolo al Sion tra campo, formazione e futuro
Conclusa l’avventura da calciatore, Ziegler resta nel suo ambiente ideale, il Sion, dove ha trovato continuità e identità negli ultimi anni. Già inserito nello staff U19 come responsabile dell’allenamento specifico dei difensori, ora diventa il vice di Bruno Pascale alla guida della formazione U21, prendendo il posto di Stéphane Sarni, sollevato dall’incarico a inizio ottobre. Il suo debutto da vice è già coinciso con una vittoria, l’1-0 contro lo Stade-Payerne. Il direttore sportivo Christophe Moulin ha salutato la nomina come “una vera opportunità per il nostro centro di formazione”, sottolineando come la lunga esperienza internazionale di Ziegler possa essere un modello per i giovani del vivaio. “Sono felice di assumere il mio nuovo ruolo" ha spiegato l’ex difensore "L’FC Sion mi sta a cuore e ora desidero trasmettere le mie conoscenze alle nuove generazioni”.
