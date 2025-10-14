"Conte ha altre idee, non mi vuole": l'ex Juve si ritira. Lo avete riconosciuto?

Dopo 709 partite da professionista, Reto Ziegler ha detto basta. Il difensore svizzero, 39 anni, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un post pubblicato l’11 ottobre sui canali social del Sion, il club in cui aveva chiuso la carriera e che ne accompagnerà ora il passaggio in panchina. “Merci capitaine, bienvenue coach” , ha scritto la società vallesana, salutando il suo storico capitano e accogliendolo come nuovo membro dello staff tecnico. Per Ziegler si apre così un nuovo capitolo: sarà infatti assistente allenatore dell’U21 e Talent Manager del club, dopo aver già collaborato in estate con lo staff dell’U19, dedicandosi in particolare alla crescita dei difensori più giovani.

Dalla Juve alla Coppa di Svizzera: il lungo viaggio di Ziegler

Reto Ziegler è stato un difensore duttile e giramondo, capace di imporsi in diverse realtà europee e anche oltreoceano. Cresciuto nel Servette, ha debuttato tra i professionisti nel 2002 prima di trasferirsi in Inghilterra al Tottenham. Da lì una lunga serie di esperienze tra Premier League, Bundesliga e Serie A: Sampdoria, Wigan, Amburgo e un passaggio alla Juventus, che ne detenne il cartellino senza mai impiegarlo in gare ufficiali, cedendolo in prestito a squadre come Fenerbahçe e Sassuolo. Con i turchi vinse due coppe nazionali, mentre in Svizzera si è distinto con Lugano, Lucerna, Grasshopper e soprattutto con il Sion, club con cui ha conquistato la Coppa di Svizzera nel 2015 e superato quota 160 presenze. In totale ha raccolto sette trofei e 35 presenze con la Nazionale elvetica, partecipando ai Mondiali del 2010 e del 2014 dopo aver vinto l’Europeo Under 17 del 2002.