Turco, ufficiale il rinnovo con la Juve Next Gen: i dettagli dell'accordo

C'è aria di rinnovo in casa Juve e il momento speciale è per Stefano Turco. L’esterno destro della Juventus Next Gen ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il club bianconero, prolungando il legame fino al 30 giugno 2028. Classe 2005 e juventino sin dal 2019, Turco rappresenta uno dei talenti più interessanti del vivaio, simbolo della linea verde e della filosofia di crescita interna promossa dalla società. Il rinnovo sancisce non solo un premio per i progressi mostrati finora, ma anche un chiaro segnale di fiducia verso il futuro del progetto Next Gen, pensato per costruire le fondamenta della Juventus di domani.

Dalla Primavera alla Next Gen: il percorso di Stefano Turco

Arrivato a Torino nell’estate del 2019, Turco ha scalato tutte le tappe del settore giovanile bianconero distinguendosi per la sua disciplina tattica, la rapidità e la capacità di leggere con intelligenza entrambe le fasi di gioco. Dopo oltre cinquanta presenze in Primavera tra campionato e coppe, nella stagione 2023/24 ha compiuto il salto tra i professionisti con la maglia della Next Gen, esordendo il 4 ottobre 2023 in Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli. Nel corso dell’annata ha totalizzato tredici presenze tra campionato e coppa, mentre in questo avvio di stagione il suo minutaggio è già in crescita, impreziosito da una splendida rete nella gara interna contro l’Arezzo, frutto di un’azione personale che ha messo in evidenza qualità tecniche e personalità.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Nel comunicato diffuso dal club, la Juventus ha celebrato il rinnovo del giovane esterno con toni di grande soddisfazione. “Momento da ricordare per Stefano Turco – si legge nella nota –. Il laterale bianconero ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, legandosi al club fino al 30 giugno 2028”. La società ha poi ripercorso le tappe principali del percorso del classe 2005: arrivato nell’estate del 2019, Turco ha completato tutta la trafila del settore giovanile fino all’esordio tra i professionisti. “Tredici le presenze nella scorsa annata tra campionato e Coppa Italia di categoria – prosegue il comunicato –. Quasi la metà, invece, quelle già messe a referto in questo inizio di stagione, arricchite da una bellissima rete in occasione della sfida interna contro l’Arezzo”. La Juventus ha poi concluso il messaggio con un augurio diretto: “E adesso, la ciliegina: il suo rinnovo, con scadenza 2028. Ci vediamo in campo, Stefano!”.