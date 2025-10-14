Incredibile Juve, si ferma ancora pure il nuovo Bremer! Cosa è successo

Un'altra brutta notizia in casa Juve. Con Bremer out per un lungo periodo e che nella mattinata di oggi si è sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro, non finiscono i problemi in difesa per Igor Tudor. Anche Pedro Felipe, infatti, è costretto a fermarsi a causa di un leggero risentimento muscolare all’ileopsoas . Il brasiliano era già stato convocato dall'allenatore nell'ultima sfida prima della sosta contro il Milan e sarebbe potuto salire in pianta stabile in prima squadra dopo l'ottimo avvio di stagione con la Next Gen in Serie C.

I tempi di recupero del brasiliano

Si ferma, quindi, anche Pedro Felipe. Il difensore era stato costretto a saltare praticamente tutta la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato (proprio come Gleison Bremer, scherzi del destino) ed era tornato a giocare con la Next Gen di Brambilla solo in questo avvio di campionato in Serie C. Il classe 2004 ha accusato risentimento muscolare all’ileopsoas e dovrebbe stare fuori circa per due settimane. Un doppio problema: sia per Igor Tudor, ma anche per Brambilla, che non potrà contare sul suo perno difensivo nelle prossime uscite.

Le possibili soluzioni in difesa per Tudor

E ora le soluzioni in difesa sono sempre meno. Oltre a Pedro Felipe e Bremer, infatti, Tudor deve fare i conti anche con l'indisponibilità di Juan Cabal, ancora ai box. Gli uomini nel reparto arretrato adesso sono davvero contati. Sono quattro, infatti, i centrali di ruolo a disposizione dell'ex centrocampista bianconero: Kalulu, Gatti, Kelly e Rugani. Vedremo quali saranno le mosse del croato per gestire quest'emergenza con la Vecchia Signora che, ancora una volta, si dimostra davvero sfortunata e sarà costretta a gestire una nuova emergenza infortunati.