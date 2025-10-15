“Solo così si vedrà il vero Openda. Non penso che la Juve lo abbia acquistato senza…”

Cosa accade? «Con un punto di riferimento centrale, un giocatore in grado di fare da perno per sfruttare gli spazi che crea, allora è diverso. Questa è la sua dote principale: l’inserimento. E ha scatti decisivi».

Crede che stia avendo qualche difficoltà di adattamento? «Ripeto, ogni giocatore ha bisogno del proprio tempo. Bisogna adattarsi alla nuova squadra, al nuovo allenatore, al sistema di gioco, ai movimenti offensivi, alla nuova cultura, alla vita, alla stampa. Non è poco, no? Non sono tutti come De Bruyne».



Cosa spera per lui? «Che possa presto mostrare le sue qualità, adesso sta attraversando questo momento più difficile. Non credo che un club come la Juventus acquisti un giocatore del suo livello senza essersi informato a fondo in precedenza».

I tifosi possono stare sereni? «Darà tutto. Rispetterà le indicazioni. E lavorerà come sempre. Per migliorarsi e diventare più forte. Non è uno che viene per restare in panchina: ovunque sia passato, ha dimostrato dedizione e voglia di giocare».

