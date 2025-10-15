Milinkovic rimane un obiettivo Juve. Ma si guarda anche in casa Bologna…

È scattata in casa Juve l’Operazione 2026. La Vecchia Signora, infatti, scruta con attenzione l’orizzonte a caccia di un possibile colpo a parametro zero per la prossima estate, ma magari anche per gennaio, se c’è l’opportunità. Fari puntati in particolare sul centrocampo, reparto in cui i bianconeri necessitano di un elemento che possa infondere leadership e personalità al reparto. Diversi gli specialisti che saranno liberi tra qualche mese di accasarsi come free agent altrove e sui quali si sono già attivati i radar dei dirigenti juventini. Il nome che maggiormente solletica la fantasia del popolo bianconero resta sempre quello di Sergej Milinkovic Savic , che al momento non ha ancora raggiunto l’accordo con l’Al Hilal per prolungare il suo contratto. Il serbo da anni è un vecchio pallino della Juve, che aveva provato a più riprese a portarlo a Torino in passato. Senza successo. Chissà che - qualora SMS decida di lasciare il club arabo per tornare nel Vecchio Continente - non possa essere la volta buona. Vedremo. Intanto la situazione resta da monitorare, al netto del fatto che Milinkovic a Riyad percepisce un ingaggio monstre e fuori portata per quasi società italiana: 20 milioni all’anno.

Alla finestra per Remo Freuler

Tradotto: se il centrocampista serbo intende guadagnare ancora uno stipendio in doppia cifra, difficilmente ci potranno essere margini per un ritorno in Serie A. Viceversa se accettasse un triennale da 4-5 milioni annui più premi, l’affare potrebbe decollare. Cifre decisamente più abbordabili per il nazionale svizzero Remo Freuler. Il Bologna lavora da giorni al rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 per il metronomo elvetico, che preferirebbe un biennale. Appuntamento il prossimo mese tra il club rossoblù e i suoi agenti. Intanto si registrano gli interessamenti di Roma (Gasperini l’ha avuto a Bergamo e stravede per Freuler) e Juve per il classe 1992. Il classico usato sicuro che in Serie A fa ancora la differenza come dimostrato prima all’Atalanta e poi sotto le Due Torri. Ecco perché dalle parti della Continassa hanno drizzato le antenne e terranno d’occhio la vicenda, qualora non dovesse decollare l’accordo per prolungare con la formazione del presidente Saputo. Freuler da anni, infatti, è uno dei migliori calciatori per continuità di rendimento del nostro campionato e pertanto a zero rappresenta - considerata la piena integrità fisica - un’occasione decisamente invitante a prezzi modici. Per ingaggiarlo può “bastare” un biennale da 2,5 milioni a stagione.

