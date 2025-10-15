"Rugani dietro solo alla BBC: merita fiducia. Mercato Juve, due ruoli subito ma cercare personalità"

Un’investitura come si deve. "Ho fiducia in Rugani. Daniele mi piace e ha sempre mostrato grande affidabilità, anche se ci si sofferma poco su di lui". Firmato Roberto Galia. L’ex centrocampista bianconero conosce bene l’importanza e il peso di indossare la maglia della Juventus, visto che ha militato nella Vecchia Signora per 6 anni dal 1988 al 1994 per un totale di 225 presenze tra campionato e coppe condite da 11 gol. Il più importante dei quali regalò nel 1990 la Coppa Italia alla Juve, mandando al tappeto il Milan. Adesso senza Bremer la Juve perde tanto come solidità difensiva. "Indubbiamente il suo infortunio è una tegola pesante per Tudor; perché Bremer ha carattere, tempi di gioco e comanda la difesa, registrandone i movimenti. Rispetto all’anno scorso però c’è una soluzione in più: Rugani". Al centrale toscano però manca l’abitudine a giocare con continuità. "In passato ha fatto spesso la riserva; perché davanti aveva tre campioni come Barzagli, Bonucci e Chiellini che erano il meglio in circolazione, altrimenti Rugani avrebbe giocato molto di più nella Juve. Da loro ha imparato molto nell’essere solido e pulito in marcatura".