"Rugani dietro solo alla BBC: merita fiducia. Mercato Juve, due ruoli subito ma cercare personalità"

Un’investitura come si deve. "Ho fiducia in Rugani. Daniele mi piace e ha sempre mostrato grande affidabilità, anche se ci si sofferma poco su di lui". Firmato Roberto Galia. L’ex centrocampista bianconero conosce bene l’importanza e il peso di indossare la maglia della Juventus, visto che ha militato nella Vecchia Signora per 6 anni dal 1988 al 1994 per un totale di 225 presenze tra campionato e coppe condite da 11 gol. Il più importante dei quali regalò nel 1990 la Coppa Italia alla Juve, mandando al tappeto il Milan. Adesso senza Bremer la Juve perde tanto come solidità difensiva. "Indubbiamente il suo infortunio è una tegola pesante per Tudor; perché Bremer ha carattere, tempi di gioco e comanda la difesa, registrandone i movimenti. Rispetto all’anno scorso però c’è una soluzione in più: Rugani". Al centrale toscano però manca l’abitudine a giocare con continuità. "In passato ha fatto spesso la riserva; perché davanti aveva tre campioni come Barzagli, Bonucci e Chiellini che erano il meglio in circolazione, altrimenti Rugani avrebbe giocato molto di più nella Juve. Da loro ha imparato molto nell’essere solido e pulito in marcatura".
Yildiz nuovo Del Piero. E Milinkovic intriga
Cosa manca a questa Juve per essere da scudetto? "I bianconeri oggi sono pieni di bravi e ottimi giocatori, ma non vedo in questa squadra dei campioni…". Neppure Yildiz? "Può diventarlo. Ha grandissimo talento e colpi importanti, ma non si può pensare che sia sempre lui a dover risolvere tutti i problemi. Parliamo di un ragazzo di 20 anni alla seconda vera stagione in Serie A". Lei ha giocato alla Juve col primo Del Piero: Yildiz è il suo erede? "Per movenze e colpi lo ricorda molto. Oggi Kenan è già il leader tecnico della squadra; mentre noi avevamo anche Baggio. Auguro a Yildiz di fare anche solo la metà di quanto realizzato da Alex. Detto ciò, intorno a sè Del Piero aveva giocatori di tutt’altro livello a supportarlo rispetto a quelli oggi nella rosa bianconera". Come può uscire la Juve dall’attuale pareggite? "Bisogna trovare una formazione tipo e fare scelte ben precise. Se ogni volta si cambia mezza squadra, diventa difficile per i giocatori trovare gli automatismi e un certo equilibrio". Gennaio non è poi così lontano: cosa serve ai bianconeri sul mercato? "Leggo di un laterale destro e di un centrocampista: sarebbero certamente funzionali, ma devono esser giocatori di personalità. Per imporsi alla Juve serve carattere. Milinkovic Savic? In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juve…".
