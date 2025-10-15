Como-Juve, l'arbitro dello "stillicidio". E al VAR una vecchia conoscenza, ma Buffon para...

Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A è pronto a riprendere con la settima giornata. A tenere banco sarà anche la Juventus di Igor Tudor, chiamata a una trasferta complicata sul campo del Como allenato da Fàbregas. I bianconeri dovranno fare i conti con una brutta notizia: l’infortunio di Gleison Bremer, costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. In un momento delicato della stagione, con il calendario che si fa fitto, ogni dettaglio può fare la differenza. L’AIA, intanto, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno, compresa quella della sfida in programma tra Como e Juventus alle 12:30 di domenica.
Como-Juve ad Ayroldi
A dirigere la sfida tra Como e Juventus sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. In sala VAR ci sarà Maresca, coadiuvato da La Penna come AVAR. Una scelta che non passa inosservata considerando la delicatezza dell'incontro: da un lato una Juventus in cerca di risposte dopo la sosta e priva di un leader difensivo come Bremer, dall'altro un Como ambizioso, che continua a sorprendere sotto la guida tecnica di Fàbregas. Il Sinigaglia si prepara a una partita intensa, con in palio punti importanti sia per le zone alte della classifica sia per il morale, dopo il rientro dalle Nazionali. La Juventus è chiamata a una prova di maturità in trasferta, dove dovrà mostrare compattezza e determinazione, oltre a far vedere di superare la 'pareggite' degli ultimi incontri.
Il bilancio di Ayroldi con Juve e Como
Per Giovanni Ayroldi si tratta della decima volta alla direzione di una partita della Juventus. Nei precedenti nove incontri, il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Una delle due battute d’arresto resta impressa nei ricordi dei tifosi juventini: il pesante 4-1 subito a Empoli il 22 maggio 2023, coinciso con il giorno in cui la squadra ricevette negli spogliatoi la notizia ufficiale della penalizzazione di 10 punti in classifica, sancendo di fatto l’esclusione dalla zona Champions: quello "stillicidio" di rincorsa tra punti tolti e sentenze che alla fine fu fatale psicologicamente alla squadra bianconera. L’ultima apparizione di Ayroldi con la Juventus risale alla penultima giornata della scorsa stagione, quando i bianconeri superarono 2-0 l’Udinese all’Allianz Stadium. Per quanto riguarda il Como, sono cinque i precedenti sotto la direzione dell’arbitro pugliese: il bilancio è meno positivo, con tre pareggi e due sconfitte.
Al VAR c'è Maresca: curioso precedente con la Juve
Al VAR, invece, è stato designato Fabio Maresca. In campo il direttore di gara ha incontrato per 18 volte la Vecchis Signora: 12 le vittorie per i bianconeri, 2 i pareggi e 4 le sconfitte con il fischietto classe 1981. Tra queste partite figura anche la finale di Coppa Italia del 2024, con la Juve, in quel momento allenata da Allegri, che trionfò per 1-0 con l'Atalanta. Tra i precedenti c'è anche un curioso caso: l'arbitro napoletano, infatti, è stato il primo a concedere un rigore con l'ausilio del VAR, il 19 agosto del 2017. La partita erer Juventus-Cagliari e Maresca fu richiamato al monitor per visionare un contatto in area tra Alex Sandro e Cop, attaccante rossoblù. Dal dischettò poi andò Farias, che però si fece ipnotizzare da Buffon.
Settima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrali del 7° turno del campionato di Serie A. Ancora assente dai VAR Aureliano, quello della chiamata per il rigore inesistente al Verona: resta in B per Palermo-Modena.
- Lecce-Sassuolo (18/10, ore 15) arbitro: Crezzini di Siena. VAR: Mazzoleni. AVAR: Ghersini.
- Pisa-Verona (18/10, ore 15) arbitro: Guida di Torre Annunziata. VAR: Di Paolo. AVAR: Paterna.
- Torino-Napoli (18/10, ore 18) arbitro: Marcenaro di Genova. VAR: Doveri. AVAR: Maggioni.
- Roma-Inter (18/10, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia. VAR: Meraviglia. AVAR: Abisso.
- Como-Juventus (ore 12.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta. VAR: Maresca. AVAR: La Penna.
- Cagliari-Bologna (ore 15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido. VAR: Ghersini. AVAR: Doveri.
- Genoa-Parma (ore 15) arbitro: Sozza di Seregno. VAR: Marini. AVAR: Prontera.
- Atalanta-Lazio (ore 18) arbitro: Collu di Cagliari. VAR: Gariglio. AVAR: Meraviglia.
- Milan-Fiorentina (ore 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli. VAR: Abisso. AVAR: Di Paolo.
- Cremonese-Udinese (20/10, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna. VAR: La Penna. AVAR: Marini.
