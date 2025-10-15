Como-Juve, l'arbitro dello "stillicidio". E al VAR una vecchia conoscenza, ma Buffon para...

Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A è pronto a riprendere con la settima giornata. A tenere banco sarà anche la Juventus di Igor Tudor , chiamata a una trasferta complicata sul campo del Como allenato da Fàbregas . I bianconeri dovranno fare i conti con una brutta notizia: l’infortunio di Gleison Bremer , costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. In un momento delicato della stagione, con il calendario che si fa fitto, ogni dettaglio può fare la differenza. L’AIA, intanto, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno, compresa quella della sfida in programma tra Como e Juventus alle 12:30 di domenica.

Como-Juve ad Ayroldi

A dirigere la sfida tra Como e Juventus sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Di Gioia e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. In sala VAR ci sarà Maresca, coadiuvato da La Penna come AVAR. Una scelta che non passa inosservata considerando la delicatezza dell'incontro: da un lato una Juventus in cerca di risposte dopo la sosta e priva di un leader difensivo come Bremer, dall'altro un Como ambizioso, che continua a sorprendere sotto la guida tecnica di Fàbregas. Il Sinigaglia si prepara a una partita intensa, con in palio punti importanti sia per le zone alte della classifica sia per il morale, dopo il rientro dalle Nazionali. La Juventus è chiamata a una prova di maturità in trasferta, dove dovrà mostrare compattezza e determinazione, oltre a far vedere di superare la 'pareggite' degli ultimi incontri.

Il bilancio di Ayroldi con Juve e Como

Per Giovanni Ayroldi si tratta della decima volta alla direzione di una partita della Juventus. Nei precedenti nove incontri, il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Una delle due battute d’arresto resta impressa nei ricordi dei tifosi juventini: il pesante 4-1 subito a Empoli il 22 maggio 2023, coinciso con il giorno in cui la squadra ricevette negli spogliatoi la notizia ufficiale della penalizzazione di 10 punti in classifica, sancendo di fatto l’esclusione dalla zona Champions: quello "stillicidio" di rincorsa tra punti tolti e sentenze che alla fine fu fatale psicologicamente alla squadra bianconera. L’ultima apparizione di Ayroldi con la Juventus risale alla penultima giornata della scorsa stagione, quando i bianconeri superarono 2-0 l’Udinese all’Allianz Stadium. Per quanto riguarda il Como, sono cinque i precedenti sotto la direzione dell’arbitro pugliese: il bilancio è meno positivo, con tre pareggi e due sconfitte.