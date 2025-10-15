Juve, effetto domino infortuni: Tudor perde anche un uomo spogliatoio

Altro stop in casa Juve. In un momento già segnato dagli infortuni e da un calendario fitto di impegni, la Vecchia Signora perde un altro pezzo, seppur non tra i titolari: Carlo Pinsoglio, terzo portiere e uomo spogliatoio, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Un’assenza che, in sé, non rivoluziona gli equilibri di formazione - vista la presenza di Di Gregorio e Perin tra i pali - ma che si inserisce in un quadro di emergenza crescente. Tudor infatti non potrà contare su Bremer, pilastro della retroguardia, operato nella giornata di ieri 14 ottobre in seguito alla lesione del menisco. E poco ore dopo la brutta notizia, anche il giovane della Next Gen Pedro Felipe è finito ai box. La Juventus, attesa da un tour de force nelle prossime settimane tra campionato e Champions League, comincia a fare i conti con una rosa da gestire con attenzione.