Juve, effetto domino infortuni: Tudor perde anche un uomo spogliatoio

Altro stop in casa Juve. In un momento già segnato dagli infortuni e da un calendario fitto di impegni, la Vecchia Signora perde un altro pezzo, seppur non tra i titolari: Carlo Pinsoglio, terzo portiere e uomo spogliatoio, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Un’assenza che, in sé, non rivoluziona gli equilibri di formazione - vista la presenza di Di Gregorio e Perin tra i pali - ma che si inserisce in un quadro di emergenza crescente. Tudor infatti non potrà contare su Bremer, pilastro della retroguardia, operato nella giornata di ieri 14 ottobre in seguito alla lesione del menisco. E poco ore dopo la brutta notizia, anche il giovane della Next Gen Pedro Felipe è finito ai box. La Juventus, attesa da un tour de force nelle prossime settimane tra campionato e Champions League, comincia a fare i conti con una rosa da gestire con attenzione.
Infortunio Pinsoglio, il comunicato Juve
“Carlo Pinsoglio, in seguito a un problema accusato durante l'allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero" - si legge nella nota ufficiale della società.
Tudor guarda alla Next Gen
Per sostituire Pinsoglio, Tudor potrebbe nuovamente pescare dalla Next Gen. A inizio stagione, quando Perin era ai box, era stato convocato Fuscaldo, secondo portiere della formazione di Brambilla. Un'opzione che potrebbe ripresentarsi ora, per non sfilare il titolare nella seconda squadra: Mangiapoco, impegnato nel campionato di Serie C. Resta in lizza anche il giovane Scaglia, altro nome monitorato dallo staff tecnico. La situazione, seppur non allarmante, evidenzia le criticità di una fase stagionale in cui ogni tassello conta, e anche una casella come quella del terzo portiere può fare la differenza in ottica rotazioni e convocazioni.
