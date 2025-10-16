Turchia, Germania, Italia: Yildiz eccellenza mediterranea, la premiazione a Roma

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo – Pari Opportunità , ormai riconosciuto come il vero e proprio "Oscar del Mediterraneo", si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nei settori della cultura, dello sport e del dialogo interculturale. La cerimonia si terrà il 20 ottobre 2025 presso una prestigiosa sede istituzionale a Roma, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della diplomazia, delle istituzioni, dell’arte, della moda, della musica, del cinema e dell’impegno sociale. Due simboli del calcio internazionale e ambasciatori dei valori sportivi e umani del Mediterraneo, vale a dire Luis Figo e Kenan Yildiz , sono tra i protagonisti di questa edizione. Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio si conferma come una piattaforma di dialogo culturale e sociale, nata per valorizzare le eccellenze che incarnano cooperazione, solidarietà, innovazione e responsabilità civile, in un’ottica di sviluppo armonico e sostenibile tra le sponde del Mediterraneo.

Figo e Yildiz premiati

Luis Figo, ex fuoriclasse di Real Madrid, Barcellona e Inter, sarà insignito di un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera e per il suo impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. Autentica icona del calcio mondiale, il portoghese si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale. La giovane stella della Juventus e della Nazionale turca, Kenan Yildiz, rappresenta la nuova generazione del calcio nel Mediterraneo. Nato in Germania da una famiglia di origine turca, ha rapidamente conquistato l'affetto del pubblico grazie al suo talento, alla sua umiltà e ai suoi valori umani. Con la maglia numero 10, è diventato il simbolo di una nuova identità sportiva che unisce Italia e Turchia, incarnando perfettamente lo spirito del Premio: merito, multiculturalità e dialogo tra i popoli.

