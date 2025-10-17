Imprevisto McKennie, due ballottaggi aperti: la probabile formazione Juve

Rieccoli, i nazionali. Praticamente tutti. O quasi. All’appello, rispetto a quanto previsto, mancava Weston McKennie. L’americano ha avuto dei problemi legati al volo di rientro e sarà a Torino soltanto oggi, pronto a partecipare alla seduta di questo pomeriggio. Si ripartirà anche da lui, nella sfida di domenica con il Como: Weston è infatti uno dei protagonisti dei due ballottaggi che ancora adesso tengono Tudor sulle spine, e che già in passato sono finiti per tormentarlo. Col sorriso, s’intende. Perché l’abbondanza resta una buona notizia e l’allenatore se ne sta chiaramente accorgendo adesso che in difesa la coperta è tornata a essere più corta. Niente Bremer, niente Cabal. E chi, al loro posto? Ecco, presupposto fondamentale: Igor ha scelto di non cambiare, di proseguire sulla strada del 3-4-2-1 e di valutare l’eventualità della doppia punta come soluzione a partita in corso. Perciò, davanti a Di Gregorio, il primo nodo da sciogliere rappresenta Gatti o Rugani al centro della difesa, con la posizione di Kalulu che potrebbe variare a seconda della decisione presa dal tecnico croato.
Vlahovic con Yildiz e Conceicao
Se dovesse optare per Rugani, a quel punto Gatti potrebbe giocare da braccetto e Kalulu più largo; al contrario, il francese scalerebbe da terzo e lascerebbe campo alle sgroppate di Joao Mario, al momento in vantaggio su Kostic e sullo stesso McKennie. Tudor ha ancora due allenamenti per decidere: se li prenderà tutti. Pure per capire meglio come giostrare le fasce, a chi dare fiducia, se provare a giocare sulla continuità e perciò sulle certezze. Sul centrocampo, ad esempio, sembra andare in quella direzione: Locatelli e Thuram sono in vantaggio per una maglia dal primo minuto, Koopmeiners pare invece dietro. E Miretti continua a non allenarsi con il gruppo: il rientro è previsto all’inizio della prossima settimana, perché è anche una questione di condizione da ritrovare. La stessa che ha invece affinato in Nazionale il numero nove, Dusan Vlahovic. La stessa che ha sublimato Kenan Yildiz, reduce da 3 gol in 2 partite con la Turchia. Insomma: stanno bene. E parecchio. Tudor potrebbe allora battere una strada già percorsa in attacco, aggregando i due all’estro di Chico Conceiçao. Messa così, sarebbe una formazione anti-crisi, senza inventarsi granché, però puntando comunque su chi sta dando maggiori garanzie alla guida tecnica.
Kalulu e Kelly i più spremuti
Tra questi, non può non esserci Lloyd Kelly, tra i migliori di questo avvio di stagione sulle montagne russe. "La chiamata della Juventus? Non me lo aspettavo perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori del gruppo e mi sentivo importante - ha raccontato il difensore inglese al podcast ufficiale della Juve, SmallTalks -. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha semplicemente chiesto: 'Ti piacerebbe trasferirti alla Juventus?' Ho impiegato dieci secondi per capire cosa intendesse e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: 'Spingiamo per aprirla'. Per fortuna è successo davvero". E dopo un periodo di adattamento, è successo che Lloyd si sia preso un posto di primissimo rilievo all’interno dell’undici di Tudor. Nell’emergenza difesa, lui e Kalulu restano i più presenti e dunque i più spremuti. Spoiler: non cambierà nulla nelle prossime settimane.
Rieccoli, i nazionali. Praticamente tutti. O quasi. All’appello, rispetto a quanto previsto, mancava Weston McKennie. L’americano ha avuto dei problemi legati al volo di rientro e sarà a Torino soltanto oggi, pronto a partecipare alla seduta di questo pomeriggio. Si ripartirà anche da lui, nella sfida di domenica con il Como: Weston è infatti uno dei protagonisti dei due ballottaggi che ancora adesso tengono Tudor sulle spine, e che già in passato sono finiti per tormentarlo. Col sorriso, s’intende. Perché l’abbondanza resta una buona notizia e l’allenatore se ne sta chiaramente accorgendo adesso che in difesa la coperta è tornata a essere più corta. Niente Bremer, niente Cabal. E chi, al loro posto? Ecco, presupposto fondamentale: Igor ha scelto di non cambiare, di proseguire sulla strada del 3-4-2-1 e di valutare l’eventualità della doppia punta come soluzione a partita in corso. Perciò, davanti a Di Gregorio, il primo nodo da sciogliere rappresenta Gatti o Rugani al centro della difesa, con la posizione di Kalulu che potrebbe variare a seconda della decisione presa dal tecnico croato.
Vlahovic con Yildiz e Conceicao
Se dovesse optare per Rugani, a quel punto Gatti potrebbe giocare da braccetto e Kalulu più largo; al contrario, il francese scalerebbe da terzo e lascerebbe campo alle sgroppate di Joao Mario, al momento in vantaggio su Kostic e sullo stesso McKennie. Tudor ha ancora due allenamenti per decidere: se li prenderà tutti. Pure per capire meglio come giostrare le fasce, a chi dare fiducia, se provare a giocare sulla continuità e perciò sulle certezze. Sul centrocampo, ad esempio, sembra andare in quella direzione: Locatelli e Thuram sono in vantaggio per una maglia dal primo minuto, Koopmeiners pare invece dietro. E Miretti continua a non allenarsi con il gruppo: il rientro è previsto all’inizio della prossima settimana, perché è anche una questione di condizione da ritrovare. La stessa che ha invece affinato in Nazionale il numero nove, Dusan Vlahovic. La stessa che ha sublimato Kenan Yildiz, reduce da 3 gol in 2 partite con la Turchia. Insomma: stanno bene. E parecchio. Tudor potrebbe allora battere una strada già percorsa in attacco, aggregando i due all’estro di Chico Conceiçao. Messa così, sarebbe una formazione anti-crisi, senza inventarsi granché, però puntando comunque su chi sta dando maggiori garanzie alla guida tecnica.