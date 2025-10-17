Imprevisto McKennie, due ballottaggi aperti: la probabile formazione Juve

Kalulu e Kelly i più spremuti

Tra questi, non può non esserci Lloyd Kelly, tra i migliori di questo avvio di stagione sulle montagne russe. "La chiamata della Juventus? Non me lo aspettavo perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori del gruppo e mi sentivo importante - ha raccontato il difensore inglese al podcast ufficiale della Juve, SmallTalks -. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha semplicemente chiesto: 'Ti piacerebbe trasferirti alla Juventus?' Ho impiegato dieci secondi per capire cosa intendesse e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: 'Spingiamo per aprirla'. Per fortuna è successo davvero". E dopo un periodo di adattamento, è successo che Lloyd si sia preso un posto di primissimo rilievo all’interno dell’undici di Tudor. Nell’emergenza difesa, lui e Kalulu restano i più presenti e dunque i più spremuti. Spoiler: non cambierà nulla nelle prossime settimane.