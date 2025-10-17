L’emergenza è finita: Juve, inizia un’altra era. Perché Scanavino ha lasciato

Il Consiglio di Amministrazione che scade tra due settimane ha preso la Juventus in una situazione di emergenza: con battaglie giudiziarie su tre fronti (sportivo, Consob, penale) e un dissesto economico da rimettere in equilibrio. Il lavoro di Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino non ha appassionato i tifosi, com’è logico che sia, perché il calcio è fatto di emozioni, non di carte bollate e relazioni di bilancio. Eppure le prime dipendono inesorabilmente dalle seconde e la Juventus ha superato la tempesta anche per il lavoro oscuro di due dirigenti poco mediatici, ma molto pratici. Peraltro nessuno dei due ha mai preteso di finire nel cuore dei tifosi, ne ha rimpianto le luci dei riflettori (Ferrero, anzi, le rifugge in modo scientifico), ma la storia deve prendere nota che hanno avuto a cuore la Juventus e ne hanno chiuso un periodo tribolato. Ferrero rimane, perché il suo lavoro sui conti e in diplomazia è ancora molto utile. Scanavino lascia, perché il suo compito è finito (molto probabile che gliene aspetti un altro nell’universo Exor) e consegna a Damien Comolli una barca che galleggia molto meglio e ha appena messo nel serbatoio la benzina (il bond da 150 milioni e l’imminente aumento di capitale) per ricominciare a filare più veloce.