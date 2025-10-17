“Morata penalizzato a livello mediatico. Lui e Vlahovic? Se solo avessero avuto tempo…”

TORINO - Beppe Bozzo è un’istituzione. Da una vita, ormai. Accanto a lui sono diventati grandi in tanti. Antonio Cassano, Fabio Grosso, Fabio Quagliarella, Alberto Gilardino, Simone Perrotta e Federico Bernardeschi su tutti. Negli ultimi trent’anni ha curato tantissimi trasferimenti. Dopo il 2015, poi, tramite l’AGB Sport è entrato nella galassia delle intermediazioni. Ha curato affari di altissimo profilo. Tra questi c’è Alvaro Morata. Sì, perché è stato Bozzo insieme a Juanma Lopez a portarlo alla Juve nel 2014. E poi, un anno fa, una nuova tappa italiana, meno felice di quella bianconera: ha infatti contribuito a fargli indossare la maglia rossonera. Anche a Como non manca uno sguardo per il suo pupillo spagnolo, che ha conosciuto da ragazzino e che oggi è uno degli attaccanti più esperti d’Europa.



Beppe Bozzo, dobbiamo riavvolgere il nastro, tornando al 2014. Come mai proprio la Juve, quando Morata ha scelto di lasciare il Real Madrid? «Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Juanma Lopez, lo considero uno di famiglia: questo spiega tantissimo del mio legame con lui, è un agente bravissimo, lo conosco dal 2010. Lui mi parlava tanto di Alvaro, che allora era un prospetto di campione, ma di fatto ancora giovanissimo e tutto sommato non così inflazionato. Allora ho iniziato a vederlo giocare: è stato molto facile innamorarsi di Morata. E poi è una persona fantastica, di sani principi. Ho avuto modo di conoscere anche il papà Alfonso, che gli ha lasciato un’impronta profonda. In Italia siamo andati a colpo sicuro con la Juve: sapevamo che in quel momento storico bianconero avrebbe potuto trovare spazio, crescendo in maniera esponenziale. Ed è andata così».



Cosa ricorda della trattativa coi bianconeri? «La Juve era interessata, sì, ma noi vedevamo l’operazione come una missione impossibile. Morata aveva appena vinto la Champions League, non era facile muovere un talento del genere. Andava convinto il Real Madrid, Florentino Perez stravedeva per questo ragazzo. La differenza l’ha fatta Alvaro».