Tether, porte aperte Juve. Da chi sarà composto il nuovo CdA

Il caso del Fair Play Finanziario

Dal club bianconero, inoltre, è stata pubblicata la relazione finanziaria annuale, approvata nelle scorse settimane. Qualche manovra interessante: a Cristiano Giuntoli è stata accordata una buonuscita da 850mila euro, a cui potrebbero aggiungersene altri 500mila se dovessero verificarsi alcune condizioni; per Damien Comolli, invece, il bonus alla firma è stato da 950mila euro. E a proposito del prossimo Ceo: uno dei primi impegni extra campo sarà fronteggiare l’Uefa in tema di Fair Play Finanziario. Da Nyon è arrivato un procedimento sul parametro della Football Earning Rule, il problema è un potenziale sforamento della regola per il triennio 2022-2025. La risposta si avrà solamente nella primavera del 2026 e potrebbe portare a una sanzione economica, per adesso impossibile da quantificare. Nessuna preoccupazione: è una prassi legata al settlement agreement pattuito con il Club Financial Control Body nel 2022, che aveva comportato l’esclusione della Juventus dalle competizioni Uefa - era arrivata la qualificazione alla Conference League in seguito alla penalizzazione ricevuta - nella stagione sportiva 2023-2024. Altri tempi. Quelli del “governo tecnico”, adesso ufficialmente finito. E per fare spazio all’era Comolli: è l’uomo a cui Elkann ha affidato il timone per andare oltre la tempesta e tornare a velocità di crociera. Prossimo passo? Tornare a vincere in campo. E continuare a farlo pure nei conti: c’è il piano strategico sul pareggio di bilancio da non fallire, ed è entro il 2027. Su questa missione, il prossimo 7 novembre, si fonderà la nuova era juventina.