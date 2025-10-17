Dal gol nello psicodramma Juve all'incubo lungo tre anni: "Forse è meglio ritirarsi"

Il pensiero del ritiro e le parole del figlio

"Non è un infortunio comune. Quando sarò vecchio, il mio ginocchio potrebbe essere completamente distrutto perché l'infezione ha peggiorato notevolmente la situazione" - ha spiegato Deulofeu. Poi l'attaccante ha ancora una volta ringraziato l'Udinese: "Stanno aspettando che mi riprenda. Mi stanno aiutando e mi stanno dando l'opportunità di recuperare". Lo spagnolo non ha nascosto di aver pensato anche al ritiro: "A volte penso che la cosa migliore da fare sia semplicemente finire, che ho già avuto una buona carriera, che ho una famiglia. Ma mia moglie mi dice che dobbiamo provarci, che ce la farò". E se in certi momenti ha sfiorato l’idea di appendere gli scarpini, a tenerlo in piedi è stata una motivazione che va oltre il calcio: la voce di suo figlio, che non ha memoria di vederlo in campo. "Era molto piccolo l'ultima volta che ho giocato. Abbiamo guardato la partita insieme e mi chiedeva solo: ‘Quando torni?’. E gli ho risposto: "Ci sto provando, ci sto provando", ha confessato Deulofeu. Ed è la migliore speranza che possa esserci.