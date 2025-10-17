L'ex Juve disperato per la cagnolina scomparsa. L'annuncio social commuove

È un momento difficile per Aaron Ramsey , non tanto sul campo, ma nella vita privata. Il centrocampista gallese ex Juventus , oggi in forza ai Pumas UNAM, è alla disperata ricerca della sua cagnolina, Halo , smarritasi ormai da diversi giorni. È scomparsa nei pressi di Hipsterrier , una struttura dedicata alla cura temporanea degli animali domestici a San Miguel de Allende, nello stato messicano di Guanajuato. Ramsey e la moglie Colleen hanno immediatamente avviato le ricerche, affidandosi anche ai social network per diffondere foto, mappe e aggiornamenti, con la speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Appello social e ricompensa per chi ritrova Halo

A testimonianza della crescente preoccupazione, il calciatore ha pubblicato nelle ultime ore una foto che lo ritrae con in braccio Halo, accompagnata da un messaggio chiaro: "Se avete notizie sulla nostra Halo, non esitate a contattarci. Ci sarà una GRANDE RICOMPENSA per chi la troverà. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto da noi". Il post, condiviso da migliaia di follower, è solo l’ultimo di una lunga serie con cui l’ex bianconero sta cercando di sensibilizzare la comunità locale e i fan.

La nuova avventura di Ramsey

La nuova esperienza messicana di Ramsey, arrivato in estate tra le fila dei Pumas con l’obiettivo di rilanciarsi nella fase finale della carriera, si sta rivelando più complessa del previsto. Oltre all’inattesa vicenda personale, anche il rendimento in campo è stato finora limitato: soltanto sei presenze e un gol per lui, complici i soliti problemi fisici che da anni ne condizionano la continuità. Alla firma del contratto, Ramsey si era detto entusiasta della nuova sfida: “So che ci sono grandi aspettative su questo club e sono qui per contribuire a vincere. So cosa serve per arrivare al successo, anche dopo momenti difficili.” Ora però, più del calcio, a tenerlo sveglio è il pensiero della sua compagna a quattro zampe. In attesa che la situazione si sblocchi, il gallese continua a lanciare appelli. Ritrovare Halo, in questo momento, sarebbe molto più di una consolazione: sarebbe il primo vero sorriso da quando è sbarcato in Messico.