La sorpresa Koopmeiners nel laboratorio di Tudor: la Juve può rinunciare a Conceicao

Koop o Chico: il dilemma di Tudor

C’è, però, una soluzione su cui Tudor lavora da tempo e che ha già proposto, a partita in corso ma anche al fischio d’inizio: il 3-5-2. Soluzione che, anch’essa, si trova nel libro degli schemi su cui lo staff ha lavorato e che è stata proposta e provata in allenamento. Guardando alla stagione, la Juventus si è schierata così circa un mese fa, il 13 settembre quando l’Allianz Stadium fu teatro del match, tanto pazzo quanto esaltante, contro l’Inter. In quel caso, l’ago della bilancia fu la presenza di Koopmeiners, atteso alla vigilia come trequartista di destra e invece l’olandese andò a schierarsi al fianco di Locatelli e Thuram, formando un centrocampo a tre. È, quindi, sulla presenza di Conceiçao o Koopmeiners che si gioca anche il cambio modulo o il proseguire con il più frequente 3-4-2-1. Contro l’Inter, al di là del risultato finale, la Juventus interpretò la partita in maniera aggressiva, salvo poi evidenziare le principali lacune (ancora tali, a distanza di un mese) soprattutto a cavallo tra primo e secondo tempo. In qualunque direzione vadano le scelte di Tudor, al di fuori di numeri e disposizioni, la certezza è che le aspettative, contro il Como, saranno differenti. Una Juve più coraggiosa, verticale e offensiva: quello che è sempre stato il piano originale ma che, fin qui, ha faticato tremendamente a materializzarsi.