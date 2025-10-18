Bremer, voglia Juve: il messaggio social... in bianconero

Gleison Bremer continua a tenere informati i tifosi della Juventus , anche lontano dal campo. Dopo il problema al ginocchio e l’intervento subito a Lione , il difensore brasiliano ha scelto di aggiornare tutti sul suo percorso di recupero. Lo fa attraverso i social, dove ha recentemente pubblicato un’immagine simbolica, in bianconero, che lo ritrae in palestra, appoggiato a un bilanciere, accompagnata da una semplice ma significativa frase: “Un passo avanti”. Parole che testimoniano la sua determinazione, il suo impegno e la voglia di tornare presto in campo. L’assenza di Bremer si fa sentire, soprattutto per il peso che ha nella retroguardia bianconera. La sua leadership, fisicità e presenza sono elementi chiave nella rosa di Igor Tudor, che dovrà farne a meno per qualche settimana.

Un'assenza pesante per Tudor e per la Juve

L’infortunio di Bremer rappresenta una perdita significativa per la Juventus, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per l’equilibrio e l’organizzazione difensiva della squadra. Il centrale brasiliano era già stato costretto a uno stop di diversi mesi, perdendo di fatto quasi tutta la stagione scorsa, a causa dello stesso ginocchio, e ora si ritrova a dover affrontare un nuovo percorso di riabilitazione. I tempi di recupero saranno più brevi, anche se la strada della prudenza è sempre quella più indicata in casi come questi: nessuna fretta, per evitare ricadute.

Tudor e i nuovi piani difensivi

Tudor, nel frattempo, dovrà rivedere i suoi piani difensivi, cercando soluzioni alternative in attesa del rientro del numero 3. E il dubbio è proprio tra Rugani e Gatti al suo posto. Bremer, dal canto suo, non ha intenzione di mollare. Sta lavorando intensamente tra fisioterapia e palestra, con l’obiettivo di tornare più forte. Il suo post sui social è un chiaro segnale della sua voglia di reagire: ogni piccolo passo conta, soprattutto quando il cammino è in salita.

