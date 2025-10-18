Tudor: "Juve, chi è onesto capisce. Sono 20 anni...". Zhegrova ko e la risata su Yildiz dice tutto

La Juve è attesa dalla trasferta di Como, importante per cercare di interrompere la pareggite degli ultimi turni. Igor Tudor, però, dovrà anche fare a meno di un giocatore importante come Bremer e dovrà scegliere tra Gatti e Rugani per sostituirlo. Diversi dubbi, anche sul modulo, con i pensieri del tecnico legato all'utilizzo di Koopmeiners per rinfoltire la mediana e in quel caso sarebbe Conceicao a finire in panchina con Yildiz al fianco dell'attaccante. Tutte situazioni di cui parlerà anche il tecnico croato in conferenza alla vigilia della gara contro la squadra allenata da Fabregas.
Tudor, conferenza Como-Juve: "Sono una finta piccola"
Igor Tudor, in conferenza stampa, ha presentato la gara con il Como. In primo luogo, sul lavoro svolto in vista della gara: "Abbiamo lavorato bene in queste settimane, abbiamo anche dato dei giorni liberi a chi doveva recuperare. I nazionali sono tornati come sempre uno dopo l'altro e tutti bene, McKennie è tornato ieri. Abbiamo fatto due allenamenti tutti insieme per preparare bene la gara". Poi sul Como: "Non mi interessa quanto abbiano speso sul mercato, sarà una partita difficile, loro sono una "finta piccola", anche per il budget che hanno spesso: la cosa interessante è che tutti i giocatori che sono arrivati li ha scelti Fabregas, è una gran bella cosa. C'è rispetto, ma ovviamente andremo la per fare la nostra partita".
"3-5-2? Può succedere, su Yildiz rispondo così..."
Sul modulo, poi: "3-5-2 o difesa a 4? Può succedere di tutto, non parlo di quello che prepariamo. David e Vlahovic insieme come dice Platini? Onestamente non l'avevo sentito, è normale che in molti esprimono la propria opinione, è il bello del calcio. Poi è l'allenatore che conosce meglio la squadra e ha la sua idea". L'allenatore ha poi parlato della posizione di Yildiz in campo: "Ha giocato sempre dietro l'attaccante sin da quando sono arrivato, ha sempre giocato così, con questa libertà di trovare i suoi spazi dove si sente a suo agio. In nazionale gioca da ala e segna, ma alla Juve non ci sono problemi, ha sempre performato alla grande. Il suo lavoro è stato grandioso, come il nostro con lui. Cresce sempre di più, è un giocatore importante".
"Identità? Siamo la Juve, dobbiamo vincere"
Proseguendo, Tudor ha parlato dell'identità della Juve che sta venendo fuori in questo avvio di campionato: "L'identità della squadra deve adattarsi anche alla forma e degli interpreti, pure se c'è qualche assente o qualcuno non riesce a giocare in un determinato modulo. Sono problematiche che ti fanno cambiare la tua squadra in modo positivo o negativo, sono dettagli. Tutto è importante, la squadra non è mai la stessa, anche perchè quando giochi ogni tre giorni deve essere così. Ciò che ho capito io, da vent'anni a questa parte alla Juve, finiscono sempre allo stesso modo: siamo la Juve, dobbiamo vincere".
Tudor: "Passo le mie giornate a pensare ai miei giocatori"
L'allenatore bianconero, poi, ha continuato a parlare, spiegando come gestisce la squadra e come pensa a ogni singolo giocatore per farlo rendere al meglio: "Tutti questi discorsi, poi, contano molto poco. Io provo sempre a dire la mia e spiegarmi, chi vuole capire capisca e faccia un'analisi. Altrimenti ognuno può pensarla come vuole, il calcio in Italia è bello anche per questo. Io passo tutte le mie giornate a pensare come aiutare i miei giocatori, sotto tutti i punti di vista, se hanno bisogno di una coccola, se riescono a giocare in un certo modo o no, penso solo a questo".
"Difesa a 4? Perchè no. Yildiz gioca"
Tudor, poi, ha parlato della possibilità di una panchina per Yildiz, rispondendo in maniera molto diretta sorridendo: "Può riposare? No". E poi sulla possibilità di passare alla difesa a 4: "Facciamo il 3-4-3 da sempre, ma credo che si possa giocare anche con altri moduli, certo. Dipende dalle problematiche che ci sono, sicuramente l'assenza di Bremer e Cabal influisce. Vedremo, sono tutte opzioni possibili". E poi sulla possibilità di vedere Zhegrova e Conceicao a tutta fascia: "Difficile, Zeghrova addirituttura impossibile. Però domani non ci sarà, ha dei problemi all'anca. Domani non ci sarà insieme a Bremer, Pinsoglio e Cabal. Chico può farlo, ma è molto difficile". Poi su Miretti: "Fabio da lunedì tornerà con la squadra".
