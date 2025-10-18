Tudor: "Juve, chi è onesto capisce. Sono 20 anni...". Zhegrova ko e la risata su Yildiz dice tutto

La Juve è attesa dalla trasferta di Como , importante per cercare di interrompere la pareggite degli ultimi turni. Igor Tudor , però, dovrà anche fare a meno di un giocatore importante come Bremer e dovrà scegliere tra Gatti e Rugani per sostituirlo. Diversi dubbi, anche sul modulo, con i pensieri del tecnico legato all'utilizzo di Koopmeiners per rinfoltire la mediana e in quel caso sarebbe Conceicao a finire in panchina con Yildiz al fianco dell'attaccante. Tutte situazioni di cui parlerà anche il tecnico croato in conferenza alla vigilia della gara contro la squadra allenata da Fabregas.

Tudor, conferenza Como-Juve: "Sono una finta piccola"

Igor Tudor, in conferenza stampa, ha presentato la gara con il Como. In primo luogo, sul lavoro svolto in vista della gara: "Abbiamo lavorato bene in queste settimane, abbiamo anche dato dei giorni liberi a chi doveva recuperare. I nazionali sono tornati come sempre uno dopo l'altro e tutti bene, McKennie è tornato ieri. Abbiamo fatto due allenamenti tutti insieme per preparare bene la gara". Poi sul Como: "Non mi interessa quanto abbiano speso sul mercato, sarà una partita difficile, loro sono una "finta piccola", anche per il budget che hanno spesso: la cosa interessante è che tutti i giocatori che sono arrivati li ha scelti Fabregas, è una gran bella cosa. C'è rispetto, ma ovviamente andremo la per fare la nostra partita".