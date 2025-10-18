Tuttosport.com

Juve, sorpresa nei convocati contro il Como: "Indisponibile, ma viaggia con la squadra"

I bianconeri a disposizione di Tudor per la sfida contro Fabregas: la lista completa e le assenze
3 min
JuventusComo
Juve, sorpresa nei convocati contro il Como: "Indisponibile, ma viaggia con la squadra"© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Tudor lo aveva già anticipato in conferenza stampa e ora la Juve lo ha ufficializzato: contro il Como non ci sarà Zhegrova per un problema al pube che non gli permetterà di scendere in campo. Tra le sorprese anche la presenza di Pinsoglio, che nei giorni scorsi ha subito una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra, che lo terrà ai box per le prossime settimane. L'allenatore bianconero probabilmente lo ha inserito in lista come uomo spogliatoio, vista anche la presenza di Scaglia, prelevato dalla Next Gen. E la conferma è arrivata anche dai canali del club: "Anche Carlo Pinsoglio, nonostante l'indisponibilità, viaggia con la squadra".

Juve, i convocati contro il Como

La Juventus si prepara alla delicata trasferta contro il Como di Fabregas, ma lo fa con una rosa falcidiata da assenze pesanti, soprattutto nel reparto arretrato. Dalla lista dei convocati spicca un dato curioso e preoccupante: i portieri a disposizione (4) sono più dei difensori centrali di ruolo (3). Oltre a Perin, Pinsoglio, Di Gregorio e Scaglia tra i pali, infatti, tra i centrali puri compaiono solo Gatti, Kelly e Rugani, con Kalulu  adattato ormai stabilmente a esterno destro. Una situazione che complica le scelte di Tudor in vista di una partita che, sulla carta, si presenta già insidiosa. Oltre Zhegrova, sono indisponibili anche Cabal, Bremer, Miretti e Milik.

  • Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia
  • Difensori: Gatti, Kelly, Rugani, Kalulu, Cambiaso, Joao Mario
  • Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie
  • Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Openda, David

 

 

 

 

