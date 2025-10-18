Tudor lo aveva già anticipato in conferenza stampa e ora la Juve lo ha ufficializzato: contro il Como non ci sarà Zhegrova per un problema al pube che non gli permetterà di scendere in campo. Tra le sorprese anche la presenza di Pinsoglio, che nei giorni scorsi ha subito una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra, che lo terrà ai box per le prossime settimane. L'allenatore bianconero probabilmente lo ha inserito in lista come uomo spogliatoio, vista anche la presenza di Scaglia, prelevato dalla Next Gen. E la conferma è arrivata anche dai canali del club: "Anche Carlo Pinsoglio, nonostante l'indisponibilità, viaggia con la squadra".