Tudor lo aveva già anticipato in conferenza stampa e ora la Juve lo ha ufficializzato: contro il Como non ci sarà Zhegrova per un problema al pube che non gli permetterà di scendere in campo. Tra le sorprese anche la presenza di Pinsoglio, che nei giorni scorsi ha subito una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra, che lo terrà ai box per le prossime settimane. L'allenatore bianconero probabilmente lo ha inserito in lista come uomo spogliatoio, vista anche la presenza di Scaglia, prelevato dalla Next Gen. E la conferma è arrivata anche dai canali del club: "Anche Carlo Pinsoglio, nonostante l'indisponibilità, viaggia con la squadra".
Juve, i convocati contro il Como
La Juventus si prepara alla delicata trasferta contro il Como di Fabregas, ma lo fa con una rosa falcidiata da assenze pesanti, soprattutto nel reparto arretrato. Dalla lista dei convocati spicca un dato curioso e preoccupante: i portieri a disposizione (4) sono più dei difensori centrali di ruolo (3). Oltre a Perin, Pinsoglio, Di Gregorio e Scaglia tra i pali, infatti, tra i centrali puri compaiono solo Gatti, Kelly e Rugani, con Kalulu adattato ormai stabilmente a esterno destro. Una situazione che complica le scelte di Tudor in vista di una partita che, sulla carta, si presenta già insidiosa. Oltre Zhegrova, sono indisponibili anche Cabal, Bremer, Miretti e Milik.
- Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio, Scaglia
- Difensori: Gatti, Kelly, Rugani, Kalulu, Cambiaso, Joao Mario
- Centrocampisti: Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, McKennie
- Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Openda, David