Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi!

Fabregas tecnico manager

Come del resto ha sottolineato lo stesso Tudor nella conferenza stampa di presentazione di ieri: «Sarà una gara difficile. Il Como è una finta piccola visto che spende così tanti soldi. Poi tutti i giocatori gli ha scelti l’allenatore: è una cosa che non si vede tutti i giorni...». Altro tratto unico nel suo genere - se vogliamo - almeno in Serie A, dove non è mai esistita la figura del tecnico manager (con le dovute proporzioni) “alla Ferguson”, e cioè in prima fila per quanto concerne le strategie da porre in essere sul mercato. Fabregas, attraverso una fitta rete di scouting, negli ultimi due anni - al fianco di Carlaberto Ludi, ds dei lariani - ha scelto ogni singolo interprete, prediligendo profili giovani, futuribili e dalle spiccate doti tecniche. E la proprietà l’ha assecondato, senza badare a spese.

Como e Juve, quanto hanno speso

Como e Juventus, nell’ultimo biennio, rientrano infatti tra i club di Serie A che hanno speso di più sul mercato. Solo quest’estate, i bianconeri hanno tirato fuori 137.3 milioni di euro, tra acquisti (per ridisegnare il parco attaccanti), prestiti e riscatti, a cominciare da Kalulu e Kelly, passando per Di Gregorio, Conceiçao e Nico Gonzalez, parcheggiato momentaneamente in Spagna, nella speranza che l’Atletico ne rilevi il cartellino a fine stagione. Il Como non è stato da meno: dopo la sessione record dell’anno scorso - con oltre 97 milioni spesi in entrata - quest’anno ha toccato quota 107. Soldi sperperati? Macché: la maggior parte (per non dire tutti) dei profili ingaggiati nelle ultime due sessioni ha visto il proprio valore di mercato schizzare alle stelle. Basti pensare a Nico Paz, acquistato per 6 milioni dal Real Madrid (che detiene ancora il 50% sulla sua futura rivendita) e oggi valutato intorno ai 100, o ai vari Assane Diao (preso a 6 e oggi valutato 30), Caqueret, Perrone, Douvikas...